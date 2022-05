Tras el escándalo mediático del Wanda Gate y el reciente romance entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel que inspiró rumores de infidelidad, el tópico de triángulos amorosos dentro del mundo del fútbol es tendencia en las principales redes sociales, portales de noticia y tema de conversación de millones.

Es por ello que, a continuación te contamos las cinco principales infidelidades que fueron escándalo tanto dentro como fuera de la cancha.

Las cinco principales infidelidades en el mundo del fútbol. Foto: Vía País

Cuáles fueron las principales infidelidades dentro del mundo del fútbol

La China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara

Todo comenzó cuando Wanda Nara compartió a través de su cuenta de Instagram una historia junto a la lapidaria frase “Otra familia más que te cargaste zorra” en referencia a la China Suárez, quien recordemos había protagonizado un triángulo amoroso con Pampita y Benjamín Vicuña.

El mensaje que daría comienzo a este gran escándalo mediático tuvo lugar minutos antes de confirmar la separación de Wanda y Mauro Icardi y, terminaría por ser noticia en los principales portales a nivel internacional al ser este jugador del PSG.

Wanda Nara en Londres junto a Mauro Icardi luego de su renconciliación. Foto: Instagram/@wanda_

Fueron muchas las declaraciones que se hicieron en torno al triángulo amoroso, inclusive, Vicuña se hizo eco del problema y expresó “No puedo dejar pasar la violencia que se genera en medios y redes hacia una mujer que quiero y respeto como madre de mis hijos”.

Pero finalmente, una de todas las hipótesis fue confirmada: Icardi y la China se habían encontrado en París para tener un encuentro amoroso en un hotel aunque este no se concretó a raiz de que aquel dio marcha atrás.

Luego de varias idas y vueltas, Mauro Icardi y Wanda Nara decidieron dejar de lado a terceros y recomponer la pareja que, actualmente, se muestra más que enamorada a través de sus redes sociales.

El triángulo amoroso entre “Hulk” y la sobrina de su ex esposa

El delantero del Atlético Mineiro Givanildo Vieira de Souza, mejor conocido como “Hulk” protagonizó durante el año 2020 uno de los triángulos amorosos más mediatizados en el último tiempo. Y es que, el futbolista engañó a su ex esposa con la sobrina de la misma.

Hulk y Camila Angelo

Lejos de quedar en un affair, “Hulk” y Camila Ángelo contrajeron matrimonio y, en el año 2021 dieron a conocer la noticia de que se encontraban esperando un hijo. Sin lugar a duda, una historia de lo más particular y que alcanzó un nuevo nivel de mediatización en lo que respecta a las infidelidades.

Wanda Nara y Maxi López

En el año 2013 Wanda Nara y Maxi López pusieron fin a su matrimonio luego de varios rumores de infidelidad. Todo parecía ser que el caso se trataba de un usual triángulo amoroso pero, el color del asunto cambió cuando Mauro Icardi, el por aquel mejor amigo de aquel, twiteó “Wanda, te amo”.

Wanda Nara y Maxi López

Ante tal afirmación las redes sociales estallaron y los principales portales se hicieron eco de este supuesto nuevo romance. Mientras, Wanda se desentendía de cualquier vínculo amoroso con quien es hoy su esposo y padre de dos hijas.

Por aquel entonces, Wanda declaraba en un video para redes “Me encanta su sensualidad y su forma de ser como persona. Nos abrazamos, nos besamos, nos tomamos de la mano y sentimos la piel el uno del otro”.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

A finales del mes de abril, el romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul fue confirmado a partir de una foto de los mismos caminando de la mano por las playas de Ibiza. Todo ello se dio en medio de la reciente separación del futbolista de su ex pareja Camila Homs con quien tiene dos hijas y se rumorea habría engañado con la cantante.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en Ibiza.

Ante el nuevo romance, Homs aseguró que “es un momento difícil” mientras que la nueva pareja no ha salido aún a dar detalles de su relación ni se han mostrado juntos en las redes sociales, aunque, los likes entre ellos no se detienen.

Sergio “Kun” Agüero, Karina “La princesita” y Gianinna Maradona

El romance entre el “Kun” Agüero y Karina “La princesita” se dio a conocer en el año 2013, luego de que el futbolista se separase de Gianinna Maradona. Sin embargo, los rumores sobre infidelidad no pararon de llover por aquel entonces, ya que, muchos aseguraban que el futbolista había engañado a la hija del barrilete cósmico con la cantante.

Si bien tanto la cantante como el jugador negaron siempre haber tenido un romance mientras que este se encontraba en pareja con Gianinna, la realidad es que el vínculo entre la cantante y esta siempre estuvo colmado de tensión.

El triángulo amoroso entre el "Kun" Agüero, Karina "La princesita" y Gianinna Maradona Foto: Web

Pero como si todo ello fuera poco, en medio del escándalo se sumó la declaración de Gianinna quien aseguraba que Karina había mantenido una relación con Diego Maradona “Existen mensajes entre Karina y mi papá. Yo puedo mostrar los mensajes y también las conversaciones. A mí no me gusta mentir, cuando yo me enteré lo de Karina y mi papá, se lo dije a Sergio. Yo no sé si fue una relación, pero... no voy a desmentirla”.

A pesar de los dichos de Gianinna, Karina y el “Kun” mantuvieron en el tiempo su relación y durante muchos años se mostraron muy enamorados e, inclusive, intentaron formar una familia.