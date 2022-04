Karina “La Princesita” está a la espera de que comiencen las próximas fechas de sus shows a finales de mayo. Mientras tanto, entretiene a sus fans en Instagram con unas divertidas poses en una playa. Además, sus seguidores le recalcan lo bien que la ven disfrutando.

Karina La Princesita Foto: Instagram/kariprinceoficial

“Yo te miro desde arriba”, escribió la cantante junto a sus fotos desde una playa y con las montañas atrás. “De esas que te sacan cuando no estabas lista”, dijo Karina bromeando porque las fotos son muy casuales. Para estar cómoda, pero canchera, lució un short de jean negro con un top fucsia, cruzado y con volados en el escote.

En los pies, Karina optó por unas zapatillas deportivas para poder caminar sobre las piedras. Incluso no se le llega a ver la cara, pero sí se aprecia su look. El posteo superó los 80 mil me gustas y los 800 comentarios.

No es la primera vez que posa con ese look y en ese lugar. Hace unos días, se sacó una selfie para lucir sus increíbles pestañas. “Arena y sol, el mar azul, contigo yo, conmigo tu”, escribió Karina “La Princesita”. Haciendo referencia a la canción de Marta Sánchez de 1995, continuó bromeando: “Me vendo la edad con esta canción”.

La bronca de Karina “La Princesita”

Este viernes, la cantante sorprendió con una reacción enojada contra alguien en particular. Karina suele tener declaraciones fuertes cuando algo le molesta, aunque no siempre da explicaciones sobre a qué o a quién se refiere. En este caso, habló de una persona que le esconde las historias.

“Qué chiquilinada”, expresó la cantante sobre esta actitud. “Más patético es pedirle a alguien que lo haga por vos por tener culo de paja”, dijo Karina. Enseguida comenzaron rumores sobre quién podría ser el destinatario de estos mensajes. “Quien se maneja con honestidad nada tiene que ocultar”, cerró molesta.