Karina La Princesita enamoró a sus fans con un look a pura sensualidad: minifalda, botas y mucho escote

Karina La Princesita la viene rompiendo hace rato y no solo arriba del escenario. Con una carrera llena de hits, logró una conexión muy fuerte con su gente, algo que se nota en los millones de seguidores que tiene en sus redes. Ahí no solo muestra lo que se viene en su carrera musical, sino que también se anima a compartir pedacitos de su día a día, pensamientos personales y, cada vez más, looks que dan que hablar.

Los looks total black preferidos de Karina La Princesita

En esta oportunidad, la artista dio un show en Bariloche y enamoró a todos con su look para el recital. Karina eligió un look total black compuesto por una mini pollera plisada al mejor estilo colegiala, un corpiño con transparencias, botas a tono y un blazer crop top y posó tras bambalinas en modo selfie con un vaso de brillos en mano.

Karina La Princesita enamoró en su show con un look total black

La reacción de los fanáticos tras el video de Karina La Princesita cantando una canción de Cazzu

Latinaje, el último disco de Cazzu, es un homenaje a las mujeres que marcaron el género, y en ese espíritu incluyó a Karina como parte del videoclip de “Con Otra”.

Karina La Princesita cantó un tema de Cazzu.

El cruce entre ambas no parece casual. Más bien, sugiere un guiño a la unión de estilos y generaciones. “Le queda tan bien a Karina que tranquilamente hubiera creído que es de ella”, comentó un usuario en TikTok. Otro, más jugado, escribió: “La única, además de Cazzu, con derecho a hacer plata con el tema. Te amo Karina”.

Mientras tanto, en redes, el clamor es unánime: “Necesito el remix, Cazzu, Karina y Rocío Quiroz”. Por ahora, ninguna de las dos artistas confirmó una colaboración, pero el entusiasmo crece. Y si algo demostró esta escena viral, es que la mezcla de cumbia y trap puede romper todo.