Cazzu habló por primera sobre su vínculo actual con Christian Nodal y la traición con Angela Aguilar: “Una relación...”.

Cazzu es de las cantantes más queridas en el género urbano argentino. Sus poderosas composiciones y su tono de voz la han destacado por todo lo alto, al punto que es conocida en el país como “La Reina del Trap”.

Cazzu redobló la apuesta y se animó a hacer un corrido tumbado con fuertes indirectas para Christian Nodal

En mayo de 2024, Cazzu dio a conocer el fin de su relación con Christian Nodal tras casi dos años juntos y una hija en común, Inti. No pasó mucho tiempo hasta que el cantante mexicano oficializó su vínculo con Ángela Aguilar, lo que generó intensas especulaciones sobre una posible infidelidad debido a la cercanía temporal entre ambas historias de amor.

Cazzu habló sobre el romance de Christian Nodal y Angela Aguilar

A casi un año de su separación, la artista argentina estrenó su nuevo tema Con otra, y varios interpretaron que la canción aludía a su pasado con Nodal y su actual pareja, la cantante mexicana. No obstante, en una entrevista con LAM, Cazzu negó esas especulaciones: “La música siempre está inspirada en algo, pero finalmente es una fantasía”.

Ante las versiones que aseguraban que había solicitado que Ángela Aguilar no estuviera presente durante las visitas de Nodal a su hija, Cazzu fue tajante: “Nunca hubo ni existieron ninguna de esas conversaciones legales. Tenemos una relación totalmente formal, como tiene que ser por el bien de nuestra hija”.

Al referirse a su presente, Cazzu comentó: “Estoy súper bien, enfocada en mi música, muy feliz. Está todo bien”. En cuanto a la relación actual con Nodal, aclaró: “Solamente hablamos por información de la niña”.

Consultada sobre si era cierto que el músico no veía a su hija desde septiembre, Cazzu respondió con cautela: “Esas no son preguntas que yo te pueda responder”.

Cazzu e Inti en su primer cumpleaños. (Instagram)

Por otra parte, Cazzu se refirió a su situación sentimental actual: “Estoy soltera. Me encanta estar soltera, tengo muchas cosas que hacer”. Sin embargo, no negó que haya interesados: “Como siempre, como tiene que ser”, dijo entre risas.

También fue consultada sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con Nodal, y aseguró: “Estamos de acuerdo en todo. Esas son cosas que se mantienen en lo privado porque están bien. Inti está bien, está protegida, la cuido y la crío con mucho amor. Es una niña muy feliz”.

Christian Nodal escuchó por primera vez la canción “Con otra” de Cazzu y le lanzó una picante indirecta: “Ya...”.

Finalmente, Cazzu se refirió a las declaraciones de Ángela Aguilar y dejó en claro su postura: “No la juzgo, no me da bronca nada de ella. No tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos. De hecho, si son felices, me encanta”.