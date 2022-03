Antes de salir de su casa para un nuevo show, Karina “La Princesita” dejó atrás la vergüenza y cautivó a todos con unas impresionantes fotos frente al espejo de su habitación. Desde la intimidad de su hogar, la cantante enloqueció a sus fans.

La referente de la movida tropical subió a su cuenta verificada de Instagram una secuencia de imágenes en las que posó agachada y con un short metálico que resaltó todas sus curvas. Sin embargo, en la descripción del posteo, la artista confesó que fue “todo un desafío” poder capturar las fotografías.

“O sea, las veces que me caí de culi haciendo esta foto, pero me levantaba y volvía a la pose. LA VIDA MISMA, DIGAMOS. Y en muchas, como la cuarta foto salía mi pierna en el espejo del fondo. Nada, estoy entre todo el lio de mí habitación antes de ir a un show, el mismo que hay en mi cabeza, pero esta foto, podrá ser poco, pero fue todo un desafío”, contó honesta y recibió el apoyo de sus admiradores.

Confesó que fue "todo un desafío" sacarse las fotos Foto: Instagram/kariprinceoficial

Cautivó a todos. Foto: Instagram/kariprinceoficial

En cuestión de pocas horas, la cantante recibió cerca de 150 mil “me gusta” de parte de sus más de 2.6 millones de seguidores y todo tipo de comentarios. “Nananana los pelos en movimiento tipo carísima”, “Yo para agacharme tengo que ponerme W-40 en las rodillas y que alguien me levante!”, “La vida misma!!!” y “No bueno. Un montón todo! ¿La más linda?? LA MAS LINDA!!”, fueron algunos de los mensajes que cosechó.

Recibió miles de likes Foto: Instagram/kariprinceoficial

La importante reflexión de Karina “La Princesita” para sus seguidores

Con el ánimo medio bajo desde hace algunos días, Karina se manifestó a través de una historia de Instagram en una importante reflexión para todos sus seguidores: “A vos que estás triste porque tal vez no actuaste de la mejor manera porque estabas rota, por tus heridas del pasado y porque te tocaron vivir cosas que no merecías, no te sientas mal. Hiciste lo que pudiste con lo que sentías en ese momento”.

Y cerró pensativa: “Sos valiosa. Te mereces lo mejor. Pero antes sana. Cúrate las heridas y cada dolor que te marcó. Va a salir todo bien. Si te sentís identificada te mando un abrazo que es lo que necesitas en este momento. Te mereces lo mejor. No bajes los brazos”.