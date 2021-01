Karina la Princesita es muy reservada a la hora de hablar de su vida privada, más tratándose de temas de amor. Luego de la separación del “Kun” Agüero en el año 2017, no se le conocían relaciones sentimentales hasta que ahora blanqueó su nuevo romance, que parece estar bastante afianzado. Sin embargo, sorprendió a todos en vivo al hacer una polémica confesión: fue infiel.

¿A qué momento de su vida se referirá? Si bien la gente ha sacado sus conclusiones, Karina afirmó que fue hace mucho tiempo. Todo comenzó en el piso de Los Ángeles de la Mañana, cuando Ángel De Brito sacó un tema muy pertinente dentro del mundo del espectáculo: las infidelidades. Al preguntarles a sus compañeras si alguna vez habían engañado a una pareja, la que sorprendió fue la cantante al admitir que lo había hecho.

“Yo si fui infiel, no voy a decir con quién, pero sí, hace mucho, merecido igual”, reveló Karina ante la pregunta de Ángel. Curioso, el conductor repreguntó: “¿Fue por venganza?”. “Para que entienda lo que se sentía, igual a mi no me gustó, me sentí muy culpable”, respondió.

“¿Estando en pareja o cuando la pareja ya estaba mal?”, volvió a inquirir Ángel, “Más o menos… no me arrepiento, pero tampoco lo volvería a hacer, y si lo hiciera no lo diría en televisión tampoco”, le contestó La Princesita, quien otra vez fue consultada por el conductor: “¿Era una persona que conocía a tu pareja?”. La cantante no dudó en responder aunque advirtió que era la última contestación: “Sí, nos conocemos entre todos. No voy a decir más. Es feo”.

Recordemos que hace poco la cantante decidió que ya era tiempo de confesar que estaba de novia, y muy enamorada. Fue en el escenario del “Cantando 2020″, certamen en el que forma parte del jurado, que contó que está en una relación con el músico y físico Nicolás Furman, de 38 años.