La insólita reacción de Cazzu cuando Karina La Princesita le pidió permiso para cantar “Con otra”

Cazzu pasó por el programa Tapados de laburo (OLGA) y dejó un momento que se volvió viral. La cantante jujeña, referente indiscutida del trap argentino, recordó con cariño su adolescencia y sorprendió al contar su reacción cuando Karina “La Princesita” le pidió permiso para cantar “Con otra”, uno de los temas más sentidos de su carrera.

Durante la charla con Paula Chaves, Evelyn Botto, Nacho Elizalde, Luli González y el Mortedor, Cazzu mostró una foto inédita de cuando era fan y apenas pudo ver a Karina en vivo. “Fue la única vez que la vi en vivo”, dijo entre risas y algo de nostalgia.

Karina en el videoclip de la canción de Cazzu.

Cazzu habló sobre la charla íntima que tuvo con Karina La Princesita

La emoción creció cuando reveló el mensaje privado que le mandó la referente de la cumbia sobre el tema “Con otra”: “El otro día me mandó un mensaje porque ella es muy linda y me dijo: ‘yo no canto la canción en vivo porque no sé cómo te sentís vos al respecto, pero la gente me la pide mucho’”.

Karina La Princesita, en cambio, es una de las voces más queridas del país desde hace casi dos décadas. Con clásicos como “Corazón Mentiroso” o “Fuera”, su música atravesó generaciones. Y aunque vienen de géneros distintos, ambas comparten algo más fuerte: el respeto mutuo y la conexión con su público.

“Yo le dije, o sea, vos no entendés el sueño que es para mí que vos cantes una canción mía”, confesó Cazzu. “‘Me estarías cumpliendo el sueño todas las noches que la cantes’. También porque es una canción que la grabó Eugenia Quevedo, la grabó Magui Olave, la canta Rocío, la canta Karina y la puede cantar cualquier chica en cualquier lugar que tenga ganas de cantarla en un escenario. Es como la canción de todas”.