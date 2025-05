La Joaqui reveló el llamativo gesto que tuvo una de sus hijas con Inti, la hija de Cazzu: “Ellas asumen que...”

La Joaqui no suele exponerse demasiado, pero cuando lo hace, conmueve. Invitada al programa Rumis en La Casa del Streaming, la cantante compartió una anécdota íntima y poderosa sobre sus hijas y la hija de su amiga Cazzu. Un gesto mínimo, pero cargado de ternura, reveló lo profundo del vínculo que se formó entre las niñas y el amor que las une como familia.

“Me mandaron un dibujo de la escuela de Chuchu, y ella nos había dibujado a Juli, a mí, a ellas dos y a Inti. Y era un bebito de la mano de ellas dos. Como que ellas asumen que su núcleo familiar es ese, y lo tienen naturalizado”, contó con emoción la cantante.

La historia no quedó ahí. Según relató, su hija mayor no solo siente a Inti como parte de su familia, sino que también le envía mensajes de consuelo cuando llora. “Cuando Inti lloraba y era bebé, Chuchu iba y le decía ‘Inti, Inti, no llores más’. Cuando nos mandamos mensajes de que está llorando, lo normal, Chuchu le mandaba audios sola desde su WhatsApp y le decía ‘Intii, Intii no llores más’”.

La sólida amistas de La Joaqui y Cazzu, que traspasó la música

Ambas artistas comparten más que escenarios. La Joaqui y Cazzu construyeron una relación tan sólida que se volvió un refugio emocional. En ese universo íntimo, sus hijas también encontraron pertenencia. “Ellas no sienten que hay una ausencia. Seguramente sienten que hay alguien que falta, pero no lo han necesitado”, explicó Joaqui con honestidad.

Cazzu junto a Shaina y Eva.

Lo más llamativo es que ese audio de su hija terminó formando parte de una canción del último disco de Cazzu. Y aunque todo el álbum fue aplaudido por su calidad musical y conceptual, la canción “Inti”, inspirada directamente en ese amor infantil, fue la que marcó tendencia en YouTube.

Shaina y Eva junto a Inti, la hija de Cazzu

“Para mí como mamá era la canción de mi mejor amiga, volviendo después de un volcán en erupción”, dijo con orgullo. Y concluyó con una frase que resume todo: “Ella (Cazzu) es mi hilo rojo”.