El conmovedor motivo por el cual Cazzu decidió escribir y publicar su primer libro: “PERREO, una revolución”

Desde hace varios años, Cazzu se ha convertido en una referente indiscutida del género urbano argentino. Comenzó siendo “la jefa del trap” pero su talento la hizo trascender y explorar otros estilos musicales. Sin ir más lejos, en este 2025 lanzó su álbum Latinaje, en el que se destacan sonidos como el folklore, el tango y hasta los corridos tumbados mexicanos.

La artista jujeña ahora ha decidido mostrar una faceta desconocida hasta el momento: la de escritora de literatura. Junto con el lanzamiento de su disco, Cazzu también publicó su primer libro: “PERREO, una revelución”.

De qué trata el libro de Cazzu

Durante años, Cazzu se enfrentó a una pregunta: “¿Cómo se siente tener éxito en un género musical tan machista?”. Y como le ocurre a casi cualquier mujer virtuosa y con notoriedad, le pidieron que diera explicaciones. Pero ¿por qué se lo preguntaban más a ella que a los hombres? Y, sobre todo, ¿es realmente machista el reggaetón?

De qué trata “Perreo” el libro de Cazzu que ya está en preventa: cuánto cuesta y dónde se consigue

Este libro nació como respuesta y como exploración a esa dualidad que anida en el género: letras que sexualizan a las mujeres, pero también mujeres que expresan su deseo, saben lo que quieren, cómo y cuándo. Las reggaetoneras, dice Cazzu, son lamentablemente una utopía: ejercen su derecho al sexo sin correr peligro y sin preocuparse por la condena social.

En Perreo, una revolución, la cantante repasa su recorrido, una trayectoria marcada por la superación de innumerables desafíos y traiciones. “El reggaetón incomoda, despierta la cólera en los más conservadores, porque propone otra mujer, una perra desinhibida que controla su cuerpo, sus decisiones y su sexualidad, y que con su actitud ridiculiza cualquier opinión ofensiva” dice la propia Cazzu.

Cazzu con su libro

A días del estreno de Latinaje, Cazzu presentó su libro. A través de una publicación de Instagram, la artista compartió cómo fue el proceso creativo de este proyecto. “Varias veces me encontré sintiéndome una estúpida por pensar que tengo el derecho a escribir un libro. Después me acordé que existen libros de mierda y se me pasó. Aunque, obvio, espero que este no sea el caso, eso dependerá de la opinión de ustedes”, comenzó diciendo.

“Pensé en esos 4 años atrás cuando se me ocurrió empezar a escribir mis pensamientos sobre ciertas cuestiones y que al compartir algunos de ellos con mi círculo y un poco más de gente, me encontré a muchas asintiendo con la cabeza lo cual fue suficiente”, detalló sobre el motivo por el cual se animó a publicar esta obra.

Cazzu con su libro

“Este libro cuenta, reivindica y reniega sobre la industria musical urbana precisamente, sobre la vida siendo mujer en la música o en cualquier ámbito aplicable. Pero sobre todo intenta ser un aporte para seguir construyendo la igualdad. Se lo dedico a las mujeres que aman el reggaetón, a las que lo odian, a las que quieren cantar, componer o producir, a mis colegas mujeres que a duras penas llegaron y siguen resistiendo. A @villanoantillano @tokischa.sol @elenarose que charlaron conmigo y me ayudaron a entender cosas”, dijo mencionado a algunas de sus colegas.

“También se lo dedico a mis colegas varones y a los artistas que me inspiraron. A mi hermana, las mujeres de mi familia, mis amigas, a mis fans y a los curiosos que quieren saber que carajo tengo yo para decir”, concluyó.