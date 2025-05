Cazzu habló sobre la crianza de su hija Inti como madre soltera: “A ella no le muestro...”

Cazzu es una de las artistas más populares del país y una de las referentes del género urbano. La cantante logró trascender fronteras con su música y canciones, tras un tiempo alejada de los escenarios y dedicada a la maternidad, volvió con todo y presentó su disco y libro.

La cantante oriunda de Jujuy presentó “Latinaje” su nuevo álbum cargado de diferentes estilos y su regreso con todo. Además, presentó “Perreo, una revolución”, su libro. Cazzu es madre de Inti, la pequeña de casi dos años que tuvo con Christian Nodal.

La cantante argentina y el cantante mexicano se separaron de una forma drástica en mayo de 2024. A los pocos meses, Nodal se casó con Ángela Aguilar lo que indica una infidelidad de parte del artista por la cercanía entre las fechas.

Cazzu y Christian Nodal

Luego de la escandalosa separación, Cazzu se dedicó a la maternidad por completo y a crear su nueva música. En una entrevista que le realizaron en Olga, la artista habló de la especial crianza que lleva con la pequeña, quien es su compañera y le acompaña todos lados.

Cazzu en el primer cumpleaños de Inti, su hija con Christian Nodal

Cazzu reveló cómo es la crianza de su hija Inti tras separarse de Nodal

“Con Inti ¿qué onda pantallas?“, le preguntó Evelyn Botto. ”Inti no tiene más pantalla que cuando vemos una película. Yo aprendí que a los chicos hay que darles algo que sepan que va a terminar“, contó Cazzu sobre el método de crianza con su hija.

“Es como que empieza y termina para que no les pase tan temprano esto que nos pasa a nosotros con el celular que es que no podemos parar”, explicó la cantante. Luego, agregó: “Yo a ella no le muestro nada del celu. Y siempre es la peli”.

En referencia a que tipo de películas ven, Cazzu contó: “Vemos muchas mascotas, a ella le gustan muchos los animalitos”.

Asimismo, la artista contó cómo fue el proceso de creación del álbum: “En este disco ella era muy chiquita. En el momento en que más se trabajó, estábamos en Francia, ella estuvo conmigo mucho tiempo en el estudio porque era muy bebita. Ahora ya es más difícil porque camina, habla, toca”.