En la última semana la China Suárez se lanzó como cantante con la presentación de su canción junto a Santi Celli, “El Juego del Amor”. Rápidamente, el single alcanzó miles de reproducciones y generó gran repercusión.

Incluso, muchos de los fanáticos de la actriz especularon con que parte de la letra del tema estaba dedicada al escándalo que vivió por su acercamiento a Mauro Icardi. En una de las estrofas, la China asegura: “Tan arrebatada yo, Tan acobardado vos. Fuimos inocentes en el juego del amor”.

Para China Suárez, el amor no tiene que doler. (Instagram @sangrejaponesa)

Pero luego ella salió a desmentirlo y aseguró que se trató de una canción compuesta por Santi Celli a la que fue invitada a participar. “‘El juego del amor’ es de Santi, que ya la tenía escrita de antes y me invitó a la canción a ponerle la voz”, contó luego del estreno del tema.

Al respecto, también habló Benjamín Vicuña. De acuerdo a la nueva faceta de su ex pareja, el actor chileno reveló cuál fue su reacción aunque confesó que todavía no escuchó el exitoso tema. “No lo he escuchado todavía. Sé perfecto de su lanzamiento y la mejor, pero no tuve la suerte de escucharlo”, contó en un móvil con “Socios del Espectáculo”.

A ocho meses de su separación, el actor chileno aseguró que su relación con la actriz se mantiene muy cordial por los hijos que tienen en común, Magnolia y Amancio: “Seguimos vinculados para toda la vida por los chicos que son lo más importante”.

Benjamín Vicuña

También descartó también un enfrentamiento entre la China y su mamá, Isabel Luco Morandé. Cuando el notero le pregutó: “¿La familia está todo en orden en tu casa, con tu madre? Viste que se habló mucho de eso...”, el artista reaccionó: “¡Al pedo!”.