Desde Turquía, la China Suárez filtró un audio de Benjamín Vicuña y desató un escándalo: “Me callé años”

Benjamín Vicuña atraviesa días complicados desde que la China Suárez lo acusó públicamente de ser un mal padre, de violencia psicológica y de problemas con adicciones. Ahora, el actor denunció a su ex de impedir el contacto con sus hijos, mientras ella está de viaje por Turquía con su pareja Mauro Icardi.

Ángel de Brito aseguró que el actor chileno fue a denunciar a su ex por no dejarle ver a sus hijos, quienes están con la niñera y la madre de la China.

“En estos tres días no pudo ver a sus hijos. Hoy le tocaba tenerlos y fue imposible. Su ex suegra lo tiene bloqueado, la niñera apagó el teléfono y el abogado sin respuestas”, informó Ángel de Brito en su cuenta sobre la situación de Vicuña con sus hijos.

Ángel de Brito contó que Vicuña denunció a la China Suárez por impedimento de contacto

“En la comisaria le dijeron que debe iniciar una acción penal en su contra. Lo hará mañana, hoy fue feriado”, contó Ángel sobre la denuncia que hará hoy Vicuña.

Ángel de Brito contó que Vicuña denunció a la China Suárez por impedimento de contacto

Tras la información del conductor de LAM, la China Suárez se mostró furiosa y filtró información para confirmar que no impidió el contacto de sus hijos con el padre.

La China Suárez salió al cruce de Ángel de Brito y expuso un audio de Vicuña

“Lulú, ¿me mandas mensaje cuando están de vuelta, porfi?“, dice el mensaje que la mandó la actriz a su niñera. Luego, la China filtró el audio que Vicuña le mandó a la niñera sobre sus hijos.

”Estoy con los chicos todavía, acá, la verdad que están con más niños, están felices. Yo creo que se van a dormir acá, porque me parece medio ridículo llevarlos a las 11 de la noche para allá, para mañana retirarlos a la hora que me dijo el abogado, a las 9 de la mañana, así que se van a quedar acá, ¿bueno?“, se escucha a Benjamín.

“Odio hacer esto, pero a los mentirosos, mala leche, se los desmiente con pruebas ¿De qué impedimento de contacto hablan?“, escribió en la misma publicación la China para desmentir al periodista.

El descargo de la China Suárez contra Ángel de Brito

A continuación, la actriz compartió otro mensaje del periodista y salió al cruce: “¿De qué impedimento hablás, Ángel? No me digas que no sabés que hoy, en este momento, están durmiendo en casa de su padre, con mi niñera a cargo. A pesar del escándalo que hicieron mis hijos hoy, como cada vez que se tienen que ir a casa de su papá“.

El descargo de la China Suárez contra Ángel de Brito

Asimismo, la China Suárez manifestó con enojo: “Me callé años. Años. Se terminó, no me van a pisar más”.