Este sábado Benjamín Vicuña fue uno de los invitados al programa “PH, Podemos hablar” (Telefe) y en un momento sorprendió a todos al revelar que con Pampita vivieron episodios paranormales durante su estadía en Chile cuando vivía con la modelo y su hija Blanca.

Pampita y Benjamín, junto a su hija Blanca, quien falleció en 2012.

“Yo soy muy escéptico por decisión porque me dan mucho miedo las cosas que no entiendo, que desconozco, pero se han querido comunicar muchas veces conmigo”, comenzó diciendo el actor chileno.

Y siguió: “Yo había sido papá hace poco, vivíamos en una casa, y mis perros ladraban desesperados. Después empezaron a pasar cosas en la intimidad. La cosa se puso pesada. Me empezaron a llamar desde mi casa a mi propia casa”.

Pampita y Benjamín junto a sus hijos.

“Yo era el hombre de la familia. Y dije, ‘basta, mi hija, mi mujer…’. Pero yo no quería ese rol. Era muy cagón y eso me superaba, me daba pánico. Además, era un quilombo cambiarse de casa, pero todos estábamos con mucho miedo”, indicó.

Debido a que las situaciones sobrenaturales no mermaban, Vicuña desesperado invitó a un cura al que se cruzó en un evento de una rifa benéfica.

“Un día un cura me dijo que hacía exorcismo. Lo llevé a casa. Agarramos unos floreros con agua y bendecimos la casa. El tipo me dijo ‘te recomiendo que te cambies de casa’. A la semana dejamos la casa… El cura me dijo que era una presencia mala”, concluyó.