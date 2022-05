En las últimas horas, Wanda Nara compartió a través de Instagram Stories un juego de preguntas y respuestas donde sus seguidores podían dejar sus inquietudes y ella las despejaría sin pelos en la lengua. La misma no tardó en hacerse viral y reveló detalles que dejaron a los usuarios boquiabiertos, como por ejemplo, su opinión sobre la infidelidad.

Wanda Nara para su cuenta de Instagram. Foto: Wanda Nara

Qué respondió Wanda Nara ante las preguntas de sus seguidores

Muchas fueron las preguntas que le llovieron a Wanda Nara a través de su cuenta de Instagram, pero fueron dos en particular las que llamaron la atención de los usuarios de la red social. En primer lugar, la mediática recibió la siguiente inquietud por parte de un follower “Perdonarías otra infidelidad”.

Lejos de achicarse, la mediática decidió responder sin pelos en la lengua “Nunca pude perdonar. Admiro a la gente que si. Puedo tener una excelente relación como me sucede con mis ex. Pero doy tanto en mis relaciones que no perdono. Que mal yo” cerraba de forma sarcástica la misma.

Wanda Nara respondió sin filtro a las preguntas de sus seguidores en Instagram. Foto: Wanda Nara

La segunda pregunta que llamó la atención tanto de Wanda como de sus seguidores fue la de un usuario anónimo que dijo “Cuál es el secreto para que no te afecte todo lo que hablan de vos?”.

Sin miedo al qué dirán, la mediática respondió “Que mi familia y amigos sepan la verdad de cómo soy me deja tranquila. Me afectan las mentiras, me dan impotencia pero aprendí que no puedo ir aclarando todo”.

Wanda Nara respondió sin filtro a las preguntas de sus seguidores en Instagram. Foto: Wanda Nara

Qué sucedió entre Wanda Nara y el novio de la China Suárez

Luego del escándalo del Wanda Gate un nuevo rumor se suma a esta mediática historia. En esta oportunidad los protagonistas sería Wanda Nara, la China Suárez y Armando Mena Navareño, el novio de la actriz.

Todo comenzó cuando en las redes sociales empezó a circular información sobre que Mena Navareño le habría escrito por Instagram a la mediática. La supuesta primicia se dio a conocer a través del periodista Juan Etchegoyen quien aseguraba que “fue a la vista de todos y nadie se dio cuenta”.

Armando Mena Navareño le habría escrito a Wanda Nara. Foto: Vía País

Según Etchegoyen el empresario se habría contactado con Wanda durante el amorío entre la China y Mauro Icardi. “Lo que me cuentan es que el español se habría hecho una cuenta de Instagram para observar todo lo que hacía Wanda durante este tiempo, la cuenta sería idéntica a la suya pero con una O final más, es decir @armandounamotoo” aseguraba el periodista en su ciclo Mitre Live.

Finalmente, el periodista redobló la apuesta del rumor y sentenció “La pregunta es, ¿Mena Navareño solo envió mensajes en internet o también habrá mensajes al WhatsApp de la empresaria? No fue cualquier mensaje, le envío un corazón”.