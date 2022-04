Pasaron unos días desde que se abrió un nuevo capítulo del Wandagate en el que la China Suárez le habría escrito otra vez a Mauro Icardi. Es por esto que la actriz se ausentó unos días de sus redes sociales y explicó los motivos.

Este martes, la expareja de Benjamín Vicuña abrió la caja de preguntas de sus InstaStories y aunque habló de todo, lo que más llamó la atención fue una de sus respuestas.

“Has estado muy desaparecida”, le dijo uno de sus seguidores, a lo que ella respondió: “A veces sufro mucho y me meto para adentro. No sé otra manera de hacerlo”.

Además, le consultaron si era cierto que ella había dicho que “No era Doña Rosa de Berezategui”, frase que hizo enojar a Juan Patricio Mussi, intendente de la ciudad. “No. Ya lo dije, sigo sin entender. Además no soy de Zona Norte, nací en Capital”, expresó.

Las respuestas de la China Suárez relacionadas a lo profesional

Los fanáticos de la China Suárez también indagaron sobre su profesión.

“¿Es verdad que no vas a estar en Atav?”, haciendo referencia a la segunda temporada de “Argentina, tierra de amor y venganza”, a lo que indicó: “Nop, estuvimos hablando, pero no puedo por fechas. Me hubiera encantando, están armando algo lindo igual, lo miraré desde casa”.

Por otra parte, quisieron saber sobre el estreno de “Objetos”, la película que filmó en España junto a Álvaro Morte, quien interpretó al personaje “el profesor” de “La Casa de Papel”. “¿Ya sabés cuándo se estrena Objetos?”, interrogó otro, “Septiembre”, señaló.

Cabe recordar que este jueves la actriz se lanzará como cantante con “El juego del amor”, el single que compuso con el músico cordobés Santiago Celli.