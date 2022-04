La China Suárez no para de sorprender en sus redes sociales. Todas las semanas la actriz vuelve a ser noticia, por el escandalo en el que se vio enredada junto a Mauro Icardi y Wanda Nara, o por su increíble belleza con la que se ganó a sus más de 5,7 millones de seguidores en Instagram. La China siempre es tendencia.

China Suárez Foto: Instagram/sangrejaponesa

Esta vez la actriz volvió a mostrar como una publicación poco preparada puede conquistar el corazón de cientos de miles de la misma manera que lo hace una producción de fotos milimétricamente controlada. Con un video donde hace muecas con su cara y luce un sombrero marrón, la cantante se llevó el “me gusta” de 110 fans.

“Re linda”, “No podes ser tan real”, “Te amo China”, “Sos una mujer increíble”, fueron los mensajes que le dejaron sus seguidores en la imagen.

Cuando Jey Mammon fue catequista de la China Suarez.

La actriz se encontraba ordenando su casa y revolviendo algunas imágenes de su infancia, cuando se encontró con una que generó revuelo en las redes sociales. Así lo anunciaba Jey Mammon en su cuenta de Instagram: “Gracias China Suarez por este hermoso recuerdo de cuando era tu catequista”.

Jey Mammon fue el catequista de La China Suárez. Foto: Jey Mammon

El humorista habló sobre su pasado religioso: “Siento que el equivocado era yo, porque estaba en un lugar que no me correspondía. Fue un proceso, no es que de un día para otro dije ‘esto no es para mí’. Me fui dando cuenta de que mi identidad en general no tenía que ver con la religión católica”.