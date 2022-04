Con el paso del tiempo el escándalo del “Wandagate”, el cual tuvo al mundo en vilo, sigue reanimándose por distintas situaciones que no lo dejan atrás. Esta vez, fue Yanina Latorre quien aseguró que la China Suárez le escribió nuevamente a Mauro Icardi.

Wanda Nara y su foto en la peluquería que se volvió viral

Wanda Nara estuvo diez días en Argentina y aprovechó para asistir al cumpleaños de su sobrina Malaika, la hija de Zaira Nara y Jacok Von Plessen, y visitar su local “Wanda Cosmetics” en el shopping Abasto. Sin embargo, su marido se quedó en Francia y la actriz habría aprovechado la ocasión para mensajearlo.

Wanda Nara y su dulce mensaje sobre sus sentimientos hacia la Argentina. Foto: Wanda Nara

“El fin de semana la China le volvió a escribir a Mauro. Y Wanda lo agarró”, expresó la panelista en Lam (América), por lo que Ángel de Brito preguntó: “¿Otra vez Wandagate?”.

“Mañana te lo desarrollo. Si ves este chat, te morís”, redobló la esposa de Diego Latorre. “Gran fuente, mandale un saludo”, expresó el periodista.

Por qué aseguran que la China Suárez y Armando Mena Navareño no estarían más juntos

Hace unos meses que la China Suárez está en pareja con el español Armando Mena Navareño. Sin embargo, desde las últimas horas se habla de que ambos estarían atravesando una crisis. Es que ella eliminó todas las fotos que tenía con él en Instagram, mientras que él cerró su cuenta de la red social.

La China Suárez y Armando Mena Navareño.

Pero eso no fue todo. El mejor amigo del empresaio dejó entrever las dificultades que estaría atravesando la pareja.

Fue Juan Etchegoyen quien se comunicó con Lago Fernández, el mejor amigo de Mena Navareño. “Hace rato que vienen los rumores de crisis entre la China Suárez y Armando Mena Navareño y ahora tenemos una de las palabras más buscadas”, indicó el periodista.

“Este fin de semana a mi me llegó una foto del español pasándola genial en un boliche en Madrid y en relación a eso establecí contacto con una fuente muy importante de esta historia”, explicó en el conductor de Mitre Live en Instagram.

“Lago Fernández me respondió la primera pregunta que era si podía justamente hacerle una pregunta. Él me respondió ‘Hola, claro dispara. Luego le consulté directamente si sabía algo de la relación de su amigo Armando con la China Suárez y ahí algo no le gustó y me clavó el visto literal como lo ves en pantalla. A mí todo esto me da la sensación que está todo muy mal y en el peor momento sino para que vas a ocultar una información y hasta incluso me vas a bloquear”, finalizó.