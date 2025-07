El análisis psicológico del descargo de la China Suárez con Benjamín Vicuña que dejó a todos en shock: “Es una nena que...”.

La China Suárez atraviesa un momento de fuerte exposición mediática. La actriz, quien ya no está en pareja con Benjamín Vicuña, generó polémica al tildar al chileno de mal padre a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Benjamín Vicuña arremetió contra la China Suárez y el escándalo es total: “No le cayó nada bien”

Tras este escándalo, una especialista llevó a cabo un análisis psicológico sobre los controvertidos reclamos de la China hacia Benjamín, a quien acusa de haber descuidado a sus hijos mientras mantenía una relación amorosa.

Qué dice el análisis psicológico de la China Suárez

“Estaba leyendo lo que escribió la China de nuevo y me di cuenta que muchos de los reproches que le hace a Vicuña con la frase ‘el papá del año’ no tienen que ver con su accionar con los hijos sino con ella. Es como una nena reclamándole a su marido que no fue buen papá con ella”, expresó la usuaria @ana_o16121999 en su cuenta de X (exTwitter).

Un detalle llamativo es que, después de las publicaciones de la China, se descubrió que usó la misma frase que su actual pareja, Mauro Icardi, quien suele referirse a su ex, Wanda Nara, como “la mamá del año”.

El descargo psicológico de la China Suárez.

Tras esta polémica, salió a la luz un doloroso episodio de su infancia que pocos conocían. La actriz no asistió al velatorio de su padre, a quien siempre definió como “su persona favorita”.

“Tiene un GRAN fetiche con ser la nena de los maridos, no me sorprende. Qué habrá pasado con su viejo que ni a su funeral fue“, mencionó otra usuaria de la red social, dejando impactados a todos.

El análisis psicológico de la China Suárez.

Luego de este análisis, los cibernautas brindaron las siguientes opiniones: “Para mí tiene algo que ver que la metieron a trabajar desde muy chica y capaz los padres solo le daban bola cuando tenían que llevarla a un casting, que se yo, nunca me dio buena vibra” y “No tuvo papá presente, y eso es lo que la enamora, como se muestran los tipos con sus hijos de matrimonios previos”, fueron los más destacados.