La subasta de la camiseta de Diego Maradona llegará a su fin este miércoles en Londres. Después de estar casi quince días publicada, tan solo recibió una oferta, pero será récord: se venderá como la camiseta más cara de la historia.

La camiseta que utilizó el Diez en el histórico partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México 1986 será la casaca vendida por el mayor número en toda su historia, superando una de Pelé por la que se habían abonado 220 mil dólares en 2002.

Sin embargo, durante este año, con la subasta que realizó la empresa Sotheby’s, la única oferta que hubo es de 4 millones de libres, un récord absoluto. Todo ese dinero para la remera que utilizó Maradona para marcar dos de los goles más recordados de toda la historia del fútbol: “La Mano de Dios” y “El Gol del Siglo”.

Cuánto esperaban recaudar por la camiseta de Diego Maradona

La principal expectativa en la subasta estaba puesta en cuánta iba a ser la recaudación que se podrá obtener por la camiseta que Steve Hodge tuvo por 16 años y después pasó al Museo del Fútbol de Manchester.

La casa de subasta tenía la expectativa puesta en que podrían recaudarse entre 4 y 6 millones de libras por la camiseta de Diego Maradona. Si bien la oferta fue menor, rompió con todos los récords.

El debate sobre cuál es la camiseta original, la de Hodge o la de Dalma Maradona

Antes de que comience la subasta, las dudas comenzaron a aumentar tras el importante anuncio de Dalma Maradona, que aseguró que Hodge no es el dueño de la misma.

“No la tiene mi mamá. No te voy a decir quién la tiene para no exponer a esa persona. Solo podemos corroborar no es esta que subastan”, confesó la hija del eterno 10.