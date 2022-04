Finalmente, después de varios cruces, la organización Sothby’s anunció que desde este miércoles comenzará la subasta para hacerse con la camiseta de Diego Maradona que utilizó en el Mundial de México 1986 en el partido frente a Inglaterra.

Esa casaca fue testigo de dos de los goles más recordados en la historia de los mundiales: la mano de Dios y el Gol del Siglo. Si bien Dalma Maradona aseguraba que ella tenía la original, la organización confirmó que con la que se hicieron los goles fue la que estaba en poder de Steve Hodge, quien aseguró que jamás la iba a vender.

La empresa Sotheby's asegura que la camiseta a subastrase es la que usó Diego en el segundo tiempo. Foto: Sotheby's

La empresa que será la organizadora del evento tiene más de dos siglos de experiencia en la venta de artículos de lujo. La presentación de la camiseta de Maradona está hecha de una manera especial.

Los organizadores decidieron que se expondrá en una sala que simula ser un campo de juego y está recubierta por un cubículo de cristal. Sin embargo, la principal polémica se generó cuando en la venta pusieron únicamente el gol de la “Mano de Dios” y no hicieron referencia al mejor gol en la historia de todos los mundiales.

Cómo será la subasta de la camiseta de Diego Maradona

En su sitio web, la empresa Sotheby’s anticipó cómo será el paso a paso para poder ofertar por la casaca del Diez.

Primero deberán registrarse en el sitio web con determinada información personal, para así identificar que se trata de una persona física.

Se debe buscar por el sitio el producto por el cual uno quiere ofertar, en este caso la camiseta de Diego Maradona . Allí se ingresará un monto y posteriormente se debe oprimir el botón de “ realizar oferta ”.

También se puede agregar una oferta extra llamada “oferta máxima”. En caso de que otro usuario ofrezca más dinero, se ejecutará automáticamente hasta este valor máximo predefinido en respuesta a otras ofertas.

Subasta camiseta de Maradona en Londres (AP)

Si otra persona supera tu oferta vas a recibir un mail de Sotheby’s para que intentes ofrecer una nueva cantidad de dinero.

La subasta por la camiseta Diego Maradona comenzará el 20 de abril y cerrará el 4 de mayo a las 18 (hora de Londres). Si llega una oferta un minuto antes del cierre, la misma se extenderá por otros dos minutos y así sucesivamente hasta que haya un ganador.

Cuánto esperan recaudar por la camiseta de Diego Maradona

La principal expectativa en la subasta está puesta en cuánta será la recaudación que se podrá obtener por la camiseta que Hodge tuvo por 16 años y después pasó al Museo del Fútbol de Manchester.

La casa de subasta tiene la expectativa puesta en que podrían recaudarse entre 4 y 6 millones de libras por la camiseta de Diego Maradona. Hasta el momento la más cara de la historia es una de Pelé por la cual se abonaron 220 mil dólares en 2002.

Steve Hodge, el inglés que tenía la camiseta de Maradona del partido con Inglaterra en el Mundial de México 1986. Foto: Captura

Las dudas que puso Dalma Maradona sobre la camiseta que subastarán

Las dudas comenzaron a aumentar tras el importante anuncio de Dalma Maradona, que aseguró que Steve Hodge no es el dueño de la misma.

“No la tiene mi mamá. No te voy a decir quién la tiene para no exponer a esa persona. Solo podemos corroborar no es esta que subastan”, confesó la hija del eterno 10.