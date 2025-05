¿Maradona libertario? La teoría de Verónica Ojeda sobre Diego y Javier Milei que abrió debate

Verónica Ojeda, expareja de Diego Maradona y madre de Dieguito Fernando, el hijo más pequeño del ídolo argentino, reavivó este miércoles una polémica inesperada: ¿hubiese simpatizado el Diez con Javier Milei?

Durante una entrevista en A24 con Eduardo Feinmann, Ojeda deslizó que no está tan claro que Maradona hubiese estado en contra del actual presidente. “Tengo mis dudas, no sé, eh”, lanzó, generando un vendaval de especulaciones.

La reflexión surgió casi al pasar, luego de que Ojeda revelara que su hijo es fanático del mandatario libertario. “Quiere conocer a Milei, es fanático de la motosierra y demás”, dijo con una sonrisa. Inmediatamente, Feinmann se sumó al juego y sugirió imaginar qué habría dicho Maradona si estuviera vivo. Allí, Ojeda dejó la frase que encendió el debate: “Instalaron que en vida no lo hubiese querido a Milei, pero no se sabe”.

La afirmación no pasó desapercibida. En minutos, el fragmento comenzó a circular en redes sociales y fue replicado por cuentas afines al oficialismo, muchas de las cuales destacaron la posibilidad de un “Maradona libertario”, algo impensado años atrás cuando el ex capitán de la Selección Argentina se mostraba como un ferviente kirchnerista y acompañaba a líderes como Fidel Castro, Hugo Chávez y Evo Morales.

Ojeda, sin embargo, justificó su postura en el carácter confrontativo y desafiante de Maradona: “Era guerrillero, le gustaba pelear y enfrentar a las personas”. Y aunque reconoció que su hipótesis podría generar críticas, no se retractó. “Por esta suposición me van a decir de todo, pero lo sostengo”, remató.

Dalma Maradona y un afiche sobre Maradona y Milei

Horas después de estos dichos, Dalma Maradona apuntó contra Daniel Parisini, mejor conocido en redes como el Gordo Dan, luego de que el influencer libertario compartiera una imagen generada por inteligencia artificial en su cuenta de X de Diego Maradona y Javier Milei.

“Maradona es Milei”, se puede leer en la imagen, a la que la hija del Diez cuestionó: “Que haces???? SACA ESO YA”.

“Dalma mi fuente es Verónica Ojeda. Yo le creo TODO a Verónica Ojeda porque ella lo conocía MÁS QUE NADIE. Háblenlo entre ustedes y lleguen a un acuerdo”.

Maradona

“Vos lo que haces es usar la imagen de mi papá políticamente. Aprovechándote que no está. Yo no tengo nada que hablar ni llegar a un acuerdo con nadie. Lo que vos hacés está mal y lo sabes. Siempre”, respondió Dalma. Luego el Gordo Dan eligió contestar con una chicana: “Bueno, cuánto te debo?”.

“La verdad es que por el momento que estoy pasando hay cosas que no me parecen graciosas. Pero tiene que ver conel respeto de una persona que ya no está y que justamente estamos en juicio por su muerte.Verónica y yo. Pero qué te voy a hablar de respeto!“, expresó.

Un repaso por las simpatías políticas de Maradona

A lo largo de su vida, Diego Maradona se expresó políticamente sin filtro. En los ’90, fue designado embajador deportivo por Carlos Menem. En 2005, se convirtió en una figura de peso en la izquierda latinoamericana: abrazó a Fidel Castro, compartió escenarios con Chávez y se tatuó la cara del Che Guevara en el brazo.

En 2020, apareció en el balcón de la Casa Rosada junto a Alberto Fernández y declaró: “Soy cristinista hasta los huevos”.

Diego Maradona junto a Cristina Fernández de Kirchner. (La Voz)

Esa imagen se instaló como una verdad incuestionable sobre su ideología. Sin embargo, Ojeda sugiere que, frente a la figura de Milei, su ex pareja podría haber mostrado cierta afinidad. ¿Por qué? Porque más allá de banderas, Diego admiraba el coraje, la rebeldía y la frontalidad, valores que —según ella— también identifica en el actual Presidente.

Cristina Fernández de Kirchner junto a Diego Maradona y Julio Grondona en la presentación del "Fútbol Para Todos"

Por lo pronto, Feinmann se comprometió a gestionar el encuentro entre Diego Fernando y el mandatario. Mientras tanto, las redes arden con teorías, memes y reacciones divididas que anticipan que esta polémica está lejos de apagarse.