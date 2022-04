Dalma Maradona estuvo en una entrevista en Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri, donde reveló que recibe señales por parte de su padre, Diego Maradona, a través de su hija Roma.

Según explicó la hija del Diez, Roma no pudo pasar tanto tiempo con su abuelo en los últimos años debido a la pandemia, aunque sí mantuvieron una conexión a través de llamadas.

“Es muy loco porque Roma lo vio pocas veces porque justo cayó la pandemia, pero las veces que estuvo con él tuvieron una conexión total. Se llamaban por FaceTime y se quedaban hablando una hora”, explicó Dalma.

Tras ser consultada por Pampito y Estefi Berardi sobre este tipo de señales, la hija de Maradona expresó: “Me pasan un montón de cosas. Yo siento que estoy reconectada con él y con Roma me pasó varias veces que me dice frases que me dejan como ‘wow, él está ahí de alguna manera’. Eso me encanta y lo respeto mucho”.

Dalma Maradona visitó un especialista por las señales de Diego Maradona

Sin embargo, no fue la única revelación que hizo Dalma durante la entrevista. Ella también expresó que, tras las señales que vivió con Roma, decidió acudir a una especialista para tratar este tema y entender qué va a pasar con las señales a medida que su hija crezca.

“No voy a contar nada puntual, pero si manifestó algunas cosas. Por ende yo consulté con una persona y le dije: ‘Mi hija me está diciendo tal o cual cosa’. Entonces me ayudó como para poder manejar la situación porque a mí nunca me había pasado algo así”, aseguró.

Esta revelación se dieron antes del inicio de la subasta por la camiseta que usó Diego en el 86, en el partido contra los ingleses. La cual comenzó este 20 de abril y tendrá su final el próximo 4 de mayo.