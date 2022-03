Dalma Maradona compartió a través de su cuenta de Instagram con más de 1.7 millones de seguidores, las fotos del festejo de cumpleaños de su hija Roma. La pequeña de tres años de edad decidió que la temática de su fiesta sea la de una famosa película de Disney Pixar “Moana”, lo cual resulta simpático y para nada problemático, sin embargo, las críticas hacia el festejo no tardaron en llegar.

Las fotos del festejo de cumpleaños de la hija de Dalma Maradona. Foto: Instagram/Dalma Maradona

Las duras críticas que recibió Dalma Maradona

El día martes, Dalma compartió las fotos del festejo y todo parecía resultar bien hasta que, el hate comenzó a llover. Muchos usuarios de la red social Instagram, comenzaron a señalar que el festejo de cumpleaños de la pequeña habia sido organizado a puro canje “Todo canje, qué pena, poné tu plata como todas las mamás” señalaba uno de ellos mientras que, otro apuntaba “Muy bello todo. ¿Es canje o no? Pregunto por la publicidad que le hacés. Ojo con la mejor, nada con mala intención”.

Las fotos del festejo de cumpleaños de la hija de Dalma Maradona. Foto: Instagram/Dalma

Fue cuestión de minutos que, a los comentarios citados se le sumaron muchos más “Metete algún canje”, “No pagó nada... Qué bueno si todos pudiéramos hacer los cumples así...” incluso, algunos cuestionaban la falta de la niña en su propio cumpleaños lo cual generaba la inquietud en algunos de si realmente lo estaba disfrutando “Y Roma dónde está”, “Y la niña? todavía no llega? veo solo sillas y juguetes”.

Las fotos del festejo de cumpleaños de la hija de Dalma Maradona. Foto: Instagram/Dalma

Pero Dalma no es nueva en las redes sociales es por ello que, rápidamente salió a combatir el hate a través de sus historias de Instagram “Pasó de moda cuestionar crianzas de hijos ajenos. Si tenés algún tipo de inconveniente con que no muestre a mi hija en las redes ni en los medios, rajá de acá” expresaba en principio para, luego, arremeter con un “De verdad no te gastes en seguirme porque no acepto sugerencias, comentarios, pensamientos ni opiniones al respecto”.