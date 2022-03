Después de semanas de especulaciones y pequeños indicios a través de las redes sociales, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo confirmaron su relación en julio del 2021. Luego de acompañarlo a una gira con su banda en San Martín de Los Andes todo parecía marchar muy bien para los dos hasta que la separación llegó cinco meses después.

La cantidad de evasiones que la pareja dio para confirmar la ruptura fue casi la misma que las veces que quisieron esquivar el anuncio de su romance. Pero no quedó dudas acerca del fin del amor después de que la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe subiera su descargo a redes sociales donde contó que la relación se terminó el 24 de diciembre cuando eligieron “caminos distintos”.

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona Juntos y felices (Instagram).

Esa fue la última vez que la emprendedora se refirió al tema, hasta que su hermana Dalma rompió el silencio y contó con más detalles qué fue lo que pasó. Como invitada al primer programa de “LAM” en América con Ángel de Brito, la actriz reveló cómo se encuentra Gianinna tras terminar la relación con Osvaldo.

Cuando el conductor le preguntó acerca del estado de ánimo de la diseñadora de joyas, la actriz detalló: “Bien, bien. No hablo mucho porque después me mata. Pero está bien y si ella está bien, para mí ya está. Está perfecto”. Fue cuando Ángel señaló: “Bueno, salió ilesa que ya es bastante”.

El descargo de Gianinna Maradona tras separarse de Daniel Osvaldo Foto: Captura Instagram

Entre risas y un poco nerviosa por temor a revelar secretos de su hermana, Dalma respondió escueta: " Sí... No es un tema mío y después me dice te pedí que no digas nada´. En realidad, es un tema de ella y es verdad, yo no me puedo meter en su relación”.