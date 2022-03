Gianinna Maradona y Sergio “Kun” Agüero fueron pareja durante cuatro años y tuvieron un hijo llamado Benjamín. Si bien, en un principio, parecía que la pareja iba a durar mucho tiempo, los problemas no tardaron en llegar y finalmente decidieron separarse. Este año 2022 se cumplen 10 años de tal evento y, es por ello que, te traemos un repaso de cuáles fueron los motivos por los cuales la hija del 10 y el ex futbolista pusieron fin a su relación amorosa.

Gianinna Maradona y el Kun Agüero. Foto: Google

Un repaso por la relación y los motivos de la separación

En el año 2008 Gianinna y el Kun sorprendieron en los principales portales de noticias con el anuncio de su relación amorosa. Un vínculo marcado por la pasión hacia el fútbol que duró cuatro años pero dio de que hablar durante mucho tiempo.

Luego de irse a vivir juntos a Madrid debido a un contrato laboral del Kun con un equipo de fútbol de allá, en el año 2009 la pareja tuvo a su hijo Benjamín, que a su vez, fue el primer nieto de Diego Armando Maradona. La noticia fue recibida con mucha alegría en el país y la promesa de una futura estrella de la pelota comenzaba a girar en torno al pequeño.

Gianinna Maradona y el Kun Agüero. Foto: Google

En el año 2012 Gianinna y el Kun se mudaron a Inglaterra, donde el ex futbolista comenzó a dar sus primeros pasos en el camino hacia el estrellato en el club de fútbol Manchester City. Sin embargo, la vieja ciudad europea no trajo nada más que buenas noticias, al poco tiempo de la pareja en el país los rumores de malestar en el vínculo comenzaron a circular.

La primera hipótesis que circuló fue alrededor de la convivencia en el nuevo país, donde se rumoreaba que el Kun estaba molesto con Gianinna debido a que durante los partidos de él ella se ausentaba para irse de fiesta, dejando a su pequeño hijo al cuidado de una niñera. Además, rápidamente se sumó un nuevo supuesto que rondaba en torno a que el Kun apoyaba la nueva relación entre el 10 y Verónica Ojeda, mientras que Gianinna no, lo cual, generó discordia.

Gianinna Maradona y el Kun Agüero. Foto: Google

Finalmente, la supuesta gota que colmó el vaso fue el hecho de que Gianinna no tenía el mejor vínculo con la familia del padre de su hijo e, incluso, se llegó a rumorear de que la hija del 10 impedía muchas veces que el pequeño Benjamin se viera con sus abuelos paternos “Si no está él, hace todo lo posible para que no lo vean. Les propone horarios de visita en los que sabe que no pueden” explicó en aquel entonces un allegado a la pareja para el portal Minuto Uno.