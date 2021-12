Sergio “Kun” Agüero dejó al mundo del deporte paralizado tras anunciar su retiro entre lágrimas durante una conferencia de prensa esta mañana. Sin embargo, en las últimas horas, el deportista compartió una reflexión a través de su cuenta de Twitter par dar más detalles sobre su situación.

Es que Agüero sufrió una arritmia en medio del partido entre Barcelona y Alavés, que lo llevaron a tomar la decisión de dejar la actividad profesional.

Fue así como en dos páginas azules escribió una emotiva reflexión sobre sus sentimientos y pensamientos en estos momentos tan complicados.

Entre lágrimas, Sergio "Kun" Agüero anunció su retiro del fútbol profesional. (Captura conferencia de prensa)

Durante su escrito, Agüero siempre colocó en primer lugar la importancia de la salud y reveló qué fue lo que le enseñó el deporte durante tantos años.

Qué dice la carta de Kun Agüero

“Siempre supe que daría todo por intentar volver a jugar pero tras las últimas pruebas los médicos me aconsejaron dejar la práctica del fútbol profesional. Sus palabras fueron suficientes para tomar la decisión. Retirarme en estas circunstancias es difícil pero siempre la vida es lo primero y eso lo tuve claro desde un principio”, comienza el escrito.

La carta que escribió el Kun Agüero en sus redes. (Foto: Twitter)

Luego agregó: “Una de las tantas cosas que me enseñó el fútbol es que se puede transformar una derrota en victoria. Esta vez no será distinto. Es doloroso, sí. Es un drama, no. Drama hubiera sido otra cosa. No me enfoco entonces en el tiempo que me hubiera quedado por jugar sino en los 18 maravillosos años que sí pude hacerlo”.