Sergio “Kun” Agüero anunció, entre lágrimas, que se retira del fútbol en conferencia de prensa. Después de haber sufrido una arritmia en medio del partido entre Barcelona y Alavés, el jugador argentino se realizó estudios médicos y llegaron a la conclusión de que debía dejar la actividad profesional.

“He decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Ya saben el porqué tomó esta decisión y pongo primero mi salud. Estuve en buenas manos de los médicos que han hecho lo mejor y me dijeron era preferible que deje de jugar. Hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no ha habido mucha”, afirmó.

“Estoy muy orgulloso por mi carrera, muy feliz. Siempre soñé con jugar al fútbol. Mi sueño he jugar en Primera División, nunca pensé en llegar a Europa. Quiero agradecer a Independiente, donde me formé, al Atlético Madrid, que han apostado por mí con 18 años. A la gente del Manchester City, que ya saben lo que siento por ellos, he dejado lo mejor ahí, muy agradecido porque me trataron muy bien. Y al Barcelona, que sabía que venía a unos de los mejores equipo del mundo, desde que llegué me trataron muy bien. Y claramente a la Selección Argentina, que es a lo que más amo”, añadió.

Además, la institución culé le preparó un pequeño video donde repasó los principales momentos de la carrera del delantero que tuvo paso por Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City y que cerró en el Barcelona. A sus 33 años deja la actividad profesional por problemas cardíacos.

Entre lágrimas, Sergio "Kun" Agüero anunció su retiro del fútbol profesional

En relación al momento en el que tuvo que referirse sobre cómo tomó la decisión, remarcó: “Las primeras dos semanas fueron duras. Cuando me dijeron que dejar el fútbol era una posibilidad, empecé a procesarlo por dentro. Todavía seguía teniendo esperanzas, pero no se pudo”.

Por último, le tocó elegir los momentos más recordados de su carrera y completó: “Un gol muy lindo que hice en Independiente, un momento muy lindo en mi carrera, contra Racing. No tengo nada en contra de Racing, pero tenía 17 años, fue mi primer gol lindo. La Europa League con el Atlético también fue un momento feliz. El gol con el City contra QPR para ganar la Premier, la primera mía y del City. Fueron muchos momentos muy lindos. El último en la Copa América con la Selección. Me tocó estar acompañando a los chicos, jugué dos o tres partidos. Era lo que buscábamos hace años, por suerte se consiguió y fui muy feliz. Me voy con el último gol que le hice al Madrid, ¿no está mal para ser el último no, je?”.