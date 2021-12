Sergio Agüero apareció nuevamente vía streaming para apoyar a su equipo de eSports y se tomó un rato para contar cómo se siente tras la detección de su arritmia.

El Kun aprovechó una nueva jornada de KRÜ en la Valorant Champions para reencontrarse con los espectadores que tiene en su equipo y a los miles de preocupados por su salud.

“No voy a hablar mucho de mi tema. Ya saben que estoy bien y les quería decir muchas gracias a todos por el apoyo que me brindaron en las redes sociales, en todos lados. Mucha gente me escribió, así que quería decirles gracias”, dijo el delantero del Barcelona con una sonrisa en su cara.

Además, Agüero sostuvo su agradecimiento y hasta bromeó con sus seguidores. “Gracias por bancarme, acá estoy para lo que necesiten”, soltó.

Mientras tanto, el ex Manchester City sigue con sus estudios para conocer en mayor profundidad cuáles son las condiciones de su cuadro y cómo podrá seguir su carrera deportiva.