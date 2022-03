La historia de Diego Maradona tiene diferentes capítulos y uno fue el que protagonizó durante su paso por Dubai, donde estuvo acompañado por quien era su pareja, Rocío Oliva, y por su asistente Gabriela Camaño.

Desde hace un tiempo se rumoraba sobre una situación que vivió el Diez en el Emirato árabe, donde se habría caído por una escalera a causa de Oliva.

Diego Maradona junto a Rocío Oliva.

En diálogo con A la tarde en América, Camaño decidió relatar un poco sobre la vida de Maradona en Dubai.

La asistente de Diego fue consultada sobre la relación entre el deportista y Oliva, a lo que respondió: “No eran una pareja tranquila, eran muy diferentes”.

El relato de la asistente de Diego Maradona

Luego le preguntaron sobre el rumor de la caída de la escalera, donde Camaño recordó: “No sé mentir y no voy a mentir. Yo no estuve, pero una mañana llego a la casa, Diego baja la escalera, lo saludo y baja agarrándose el brazo. Le pregunté que le había pasado y me dijo: ‘Traeme una bolsa con hielo, necesito que me lo pongas en el hombro. Me duele el brazo’”.

Gabriela consultó si había sido a causa de un entrenamiento y el Diez le habría respondido: “No, me peleé, me empujó y me caí por la escalera”.