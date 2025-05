¡Una fortuna! Salió a la luz el costo millonario del documental sobre Maradona que dejó afuera a la jueza Makintach del juicio.

Durante su participación en el programa Mujeres Argentinas, el periodista Gustavo Méndez reveló detalles inéditos sobre el frustrado documental que se estaba realizando en torno al juicio por la muerte de Diego Maradona. Según explicó, la producción del material audiovisual implicaba un presupuesto considerable por cada entrega.

“La realización del documental tenía un costo muy elevado por capítulo”, aseguró Méndez, quien detalló que el proyecto contaba con recursos significativos para seguir de cerca el proceso judicial, registrar testimonios clave y documentar cada instancia del caso que investiga las responsabilidades por el fallecimiento del ídolo futbolístico.

Jueza Julieta Makintach fue apartada del juicio por la muerte de Diego Maradona.

Esta iniciativa generó gran controversia, ya que su existencia salió a la luz en medio del desarrollo del juicio oral, lo que terminó derivando en un escándalo institucional. Como consecuencia directa, la jueza Julieta Makintach, que tenía un rol central en la causa, presentó su renuncia, lo que dejó en pausa la producción y abrió interrogantes sobre su continuidad y legitimidad.

El periodista brindó detalles sobre el presupuesto millonario que se destinó a la realización del documental que generó controversia en el juicio por la muerte de Diego Maradona. “500 mil dólares por episodio, son 6,3 millones de dólares. Cuando un documental se vende a una plataforma, hay casas productoras en cada país, por eso está en diferentes idiomas, y quien compra este formato pasa a ser socio de la plataforma”, informó el periodista.

Además, profundizó sobre el impacto económico que podría tener la producción: “Lo que se estima en una primera instancia, dependiendo cómo le vaya, estamos hablando de una rentabilidad de 20 millones de dólares”.

Así renunció la jueza Makintach al juicio por la muerte de Diego Maradona

La jueza Julieta Makintach renunció a su cargo en medio del escándalo por su participación en las grabaciones del documental Justicia Divina, centrado en el juicio por la muerte de Diego Maradona. La noticia fue confirmada este miércoles por la tarde en Todo Noticias, después de que se difundiera el tráiler del proyecto en la sala del Tribunal N°3 de San Isidro.

“Justicia Divina se llama el documental que tanto negaba la jueza Makintach y que se acaba de conocer, motivo por el cual pidieron que quede afuera del caso por la muerte de Maradona", explicó en vivo el periodista Sergio Farella.

En ese contexto, el comunicador sumó el testimonio que recibió de Santi Martella: “Makintach dijo: ‘no van a creer nada de lo que les diga, no conocía este material, no vi ese guion, no lo hice, la última vez que di una entrevista fue el día antes de entrar, quiero que se sepa la verdad, lo lamento en el alma‘”.

Finalmente, Farella confirmó que “la última información que nos cuenta Martella es que Makintach está aceptando la recusación, es decir que se va del juicio oral y público por la muerte de Diego Maradona, ya es un hecho”. La salida de la magistrada desata un nuevo capítulo en una causa cargada de tensión y controversias.