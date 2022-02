La relación entre Verónica Ojeda y las hijas mayores de Diego Maradona parece seguir inestable, algo que se notó después de la celebración del cumpleaños de pasada Dieguito Fernando la semana pasada.

Esto quedaría comprobado con los mensajes que publicó Gianinna, donde asegura que Ojeda la tiene bloqueada de Whatsapp. “Hola Verónica. Cómo estás? Quiero llamar a mi hermano y llamo pero no me puedo comunicar”, decía el mensaje.

Las historias que subió Gianinna Maradona en Instagram.

Luego compartió un nuevo mensaje con la conversación entre ella y Mario Baudry, pareja de Ojeda: “Hola buenas tardes, disculpame que te escriba a vos pero me di cuenta de que tu novia me tiene bloqueada. Lejos de querer hablar o saber de ella, quiero hablar con mi hermano por su cumpleaños. ¿Podrías facilitarme el contacto? Te agradezco desde ya”.

Los mensajes de Gianinna en las redes siguieron en las redes, los cuales fueron acompañados de capturas de pantallas donde intentaba llamar a su hermano menor.

Luego llegó el turno de Verónica Ojeda, quien señaló en el ciclo de Intrusos: “El amor es todo los días, no es solo en los cumpleaños”.

Diego Maradona junto a su hijo Dieguito Fernando.

Maite Peñoñori contó parte de la conversación entre ambas: “La enojó mucho que exponga a Mario Baudry, me dijo ‘que no se meta con mi hijo ni con Mario, yo no me meto con el séquito de gente que tiene ella que es una bosta’”.

Luego agregó: “Dice que no quiere saber más nada con Dalma y Gianinna, ‘estas chicas me cansaron, siempre se hacen las pobrecitas, que se dejen de joder’”. “Decile de mi parte que nunca más va a ver a Dieguito”, agregó.

El día que no dejaron a Diguito Fernando entrar al paco de Boca

Tras la polémica entre Verónica y Gianinna, Virginia Gallardo recordó la vez que no habían dejado ingresar a Dieguito Fernando al palco que los hijos de Maradona tienen en la cancha de Boca Juniors.

“Ella pidió que el palco también sea parte de los bienes a dividir, para poder tener acceso libremente”, contó la panelista.