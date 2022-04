Diego Armando Maradona y su colosal partido ante Inglaterra en el Mundial de México 1986 quedó en la memoria eterna de todos los argentinos y de todos los amantes del deporte. Un inglés subastará la camiseta que el 10 usó pero Dalma Maradona salió a aclarar la verdad del caso.

Luego de que Steve Hodge anunciara que venderá la camiseta que Diego le cambió tras eliminarlo de la Copa del Mundo con la Selección Argentina, Dalma tuvo que aparecer para dejar en claro la veracidad de los hechos.

“Este exjugador cree que tiene la camiseta del segundo tiempo de mi papá, pero es una confusión”, lanzó la hija del Pelusa en una entrevista en canal Trece.

Es cierto que la camiseta que posee Hodge es auténtica, sin embargo, la que venderá es la que Diego usó en los primeros 45 minutos de aquella tarde.

“Tiene la del primer tiempo. Queríamos aclarar eso para que la gente que la quiera comprar sepa la verdad”, sumó Dalma.

Resulta importante la aclaración de su hija, ya que Diego marcó los emblemáticos dos goles en la segunda mitad del partido.

Quién posee la camiseta de los dos goles de Diego Maradona a Inglaterra

Las dudas comenzaron a aumentar tras el importante anuncio de Dalma Maradona, que aseguró que Steve Hodge no es el dueño de la misma.

“No la tiene mi mamá. No te voy a decir quién la tiene para no exponer a esa persona. Solo podemos corroborar no es esta que subastan”, confesó la hija del eterno 10.