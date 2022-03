Diego Maradona Junior se mostró sensible y abierto a contar detalles de los últimos contactos que pudo tener con su padre antes de su muerte.

El hijo de Pelusa estuvo charlando con Ángel De Brito y su equipo en LAM y, tal como hacía su papá, a la hora de hablar de sus sentimientos, no ocultó su mirada.

Diego Junior contó que no pudo ver tanto como le hubiese gustado al 10 en sus últimos días. “Yo hablaba mucho con él. Y los últimos quince días, con el Covid y él que no estaba muy bien por la operación y cosas así, me hubiese gustado hablar un poco más”, firmó.

Uno de sus mejores recuerdos de aquellos días difíciles de la última semana de noviembre del 2020 fue virtual. “Me quedo con el recuerdo del día después de que lo operaron. Me llamó Jana con una videollamada y estaba con él. Y aunque fueron dos minutos, nada más, porque papá todavía estaba sedado y un poco cansado. Pero fueron dos minutos en los que nos reímos mucho”, comentó.

También, por fuera de esa sensación melancólica y alegre, Diego Junior recordó pequeñas chicanas que se lanzaba con Maradona. “Como yo estaba un poco gordo en la última época, me decía: ‘Pará de comer un poco que si no, no podemos ni jugar un partido de fútbol juntos’. Pero yo me reía mucho con él”, sumó.

Además, relató una secuencia de ida y vuelta que tenía con Diego, fanático de Boca. “Yo soy de River y él me cargaba mucho. Y yo, para tirarle agua sobre el fuego, le decía: ‘Pero nosotros somos los dos del Nápoles’. Y se tranquilizaba un poco “, cerró.