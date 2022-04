La controversia ya se instaló en torno a la subasta de la supuesta camiseta original con la que Diego Armando Maradona le marcó los famosos dos goles a los ingleses por los Cuartos de Final del Mundial de México ‘86, donde la albiceleste se terminaría coronando campeona.

Los detalles de la subastadora Sotheby’s que estudian para comprobar la veracidad de la camiseta. Foto: Sotheby’s

Ante esto, Dalma Maradona, una de las hijas del 10, salió al cruce y aseguró que la casaca original no es esa que se estaría por subastar, sino que la misma está en poder de la familia de Diego.

Los detalles que indicarían la autenticidad de la camiseta

La agencia inglesa Sotheby’s le compartió a TN un estudio científico que estaría corroborando la autenticidad de la casaca, que sería la del segundo tiempo que usó Maradona en dicho partido contra los ingleses.

Caber recordar que en ese encuentro, el excentrocampista de la selección inglesa, Steve Hodge, logró intercambiar la camiseta con Diego, y durante décadas se jactó de ser el poseedor de una de los grandes tesoros del fútbol mundial, al tener su casaca.

Y es que Hodge intercambió su camiseta con Maradona en el túnel del Estadio Azteca, siendo el propio Diego quien confirmó esta versión en su libro “Mi Mundial, mi verdad”: “En el camino al vestuario, un inglés, creo que Hodge, no sé, me enteré después, me pidió cambiar. Yo le dije que sí, y la cambiamos”.

La empresa Sotheby's asegura que la camiseta a subastarse es la que usó Diego en el segundo tiempo. Foto: Sotheby's

Además, Sotheby’s contrató a una empresa, ‘Resolution Photomatching’, con el objetivo de hacer Photomatch y poder comparar y constatar que la camiseta que Maradona le dio a Hodge es la misma de aquel partido histórico.

De esta manera, Photomatch estudió muchas fotos detalladamente del partido, y así constató la presencia de múltiples detalles y coincidencias de las fotos con la casaca.

Buscan recaudar entre 4 y 6 millones de libras por la subasta de la camiseta de Maradona

Sotheby’s a partir del próximo 20 de abril y hasta el 4 de mayo tendrá a la venta esta supuesta camiseta de Maradona, con la que convirtió “el gol del siglo” y “la mano de Dios”.

El exmediocampista inglés contó cómo consiguió en sus propias palabras la camiseta: “Pensé, no volveré a estar aquí. Intentaré conseguir una camiseta... Le di la mano a Maradona. Estaba siendo acosado por sus compañeros. Así que pensé: ‘No tiene sentido, simplemente déjalo’”.

El gol de Diego a los ingleses, conocido como "La mano de Dios".

“Después de la entrevista bajé a los vestuarios… Mientras bajaba, Maradona caminaba con dos de sus compañeros. Lo miré a los ojos, tiré de mi camisa como si dijera ‘¿Hay alguna posibilidad de intercambio?’. Él se acercó y me dijo que sí. Y ahí las intercambiamos”, contó.

A pesar de todo esto, Dalma Maradona sigue asegurando que la camiseta original está en poder de su familia.