Fueron varias las personas que salieron a hablar sobre los involucrados en el escándalo mediático del año, que tiene como protagonistas a Wanda Nara (34), Mauro Icardi (28) y a la supuesta tercera en discordia La China Suárez (29).

En las últimas horas, se vinculó a Suárez con el actor uruguayo Nicolás Furtado (33) con quien mantendría un vínculo amoroso. Es por esto, que la expareja del intérprete de “Diosito” en la exitosa serie “El Marginal”, se pronunció al respecto a través de su cuenta de Instagram.

“La procesión puede ir por dentro. Pero siento. Un montón. No nací para medias tintas. Es a todo o nada. Lo que siento, lo siento a fuego. Y lo que no, lo siento un montón también. Es intenso. Es un sentir profundo. No lo puedo caretear”, escribió la modelo uruguaya.

“Porque aunque lo intente, se nota. Y en algún punto no me interesa caretearla. Lo que siento, lo siento. Fin. Porque siento un montón, y es inevitable”, agregó al posteo.

Furtado viajó a España hace unas semanas para asistir a la entrega de los Premios Platino y habría tenido un encuentro con la actriz, quien está instalada en la capital española con sus tres hijos y su madre, por motivos de trabajo. Es que, la ex Casi Ángeles tiene un proyecto junto a Álvaro Morte, el protagonista de la exitosa serie “La Casa de Papel”.

La foto que evidencia el encuentro entre La China Suárez y Nicolás Furtado.

Este martes apareció una foto de la China con Furtado en Milán. La imagen la publicó la panelista de “Los ángeles de la mañana” Maite Peñoñori y dijo que había sido de hace nada más que tres semanas.