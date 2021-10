Desde que se desató el escándalo este sábado, el mundo entero no ha parado de hablar sobre qué ocurriría con el matrimonio de Wanda Nara (34) y Mauro Icardi (28). Es que, la crisis que atraviesan por La China Suárez (29) como supuesta tercera en discordia pareciera no tener fin.

Wanda Nara y Mauro Icardi, reconciliados. (Instagram Mauro Icardi)

En las últimas horas, el futbolista del PSG realizó varias publicaciones que dieron indicio que los protagonistas de la novela del año estarían reconciliados. Sin embargo, este martes en La Academia, el jurado Ángel de Brito dijo que “ella no acepta las disculpas”.

Icardi y un posteo dedicado a Wanda.

“Abrazame fuerte y no me sueltes nunca @wandaicardi”, fue lo que escribió en la descripción de la imagen que subió Icardi en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 7 millones de seguidores. En la misma, se lo ve abrazado a su mujer por lo que no tardó en recibir miles de comentarios.

“Ni Pasión de Gavilanes se animó a tanto”, “¡La estás remando en dulce de leche repostero eh!”, “Un límite te pido Mauro, un límite”, fueron solo algunos.

Este es el segundo posteo en menos de 24 horas. “Gracias mi amor por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te amo”, expresó este martes y agregó: “Cuanto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanas cuando tenes el perdón de a quiénes heriste”.

(Instagram Mauro Icardi)

Por su parte, la última vez que Wanda se pronunció al respecto fue durante este lunes cuando subió una Insta Storie en la que redactó: “Me gusta más mi mano sin anillo”. En la fotografía se ve su mano sin la alianza de casamiento.