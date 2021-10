Mientras el París Saint-Germain enfrentaba al Leipzig por la tercera fecha del Grupo A de la UEFA Champions League, Maxi López mostró cómo veía el partido con sus hijos. Claro, en un contexto en donde Mauro Icardi no iba a jugar por su “separación” con Wanda Nara, exesposa de Maxi y mamá de los jovencitos.

En el posteo compartido en Instagram se puede ver al exfutbolista con sus tres hijos viendo el partido de la pareja de su mamá. “Noche de Champions League”, escribió el exBarcelona en las historias de la red social. En las fotos se ve a Valentino, Benedicto y Constantino.

El mensaje se convierte en picante porque los hijos de Maxi y Wanda aparecen con ropa de la entidad de la capital francesa. En la mesa se puede observar dos variedades de comida arriba de la mesa: sushi para algunos, y panchos para el menor de sus hijos.

“Valentino no esta de acuerdo con la salsa, Benedicto se divierte y Constantino tiene clara su idea, como llegar a un acuerdo con los Tanitos? 🤷🏼‍♂️ 😅. #pasta🍝 #aboutlastnight @danielachristiansson”, escribió el exdelantero en su cuenta de Instagram mientras mostraba su cocina junto a sus hijos.

La ausencia de Icardi en el partido del PSG

En medio del escándalo que se armó por una supuesta infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara con la China Suárez, el delantero no fue a entrenar y no jugó el partido de su equipo por Champions.

“Actualmente se encuentra en París, después de haber realizado un viaje de ida y vuelta a Milán, pero no se siente capaz de jugar”, publicó el diario francés L’Equipe.

Además, el medio aseguró: aseguró “Está muy afectado por la separación anunciada por su esposa Wanda Nara el sábado por la noche”.