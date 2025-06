¿Hizo la gran Icardi? se supo cómo se conocieron Valentino López y su novia Carola.

Valentino López, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, no solo se destaca en el fútbol con la camiseta de River, sino que también conquista las redes sociales con los tiernos momentos que comparte junto a su novia, Carola. A poco de celebrar su primer aniversario, la joven pareja decidió revelar cómo comenzó su relación, y sorprendieron al confesar que no fue amor a primera vista.

Valentino López cumplió un mes con su nueva novia, Carola Sánchez Aloe

En un video publicado en la cuenta de TikTok de Carola, ambos recordaron junto a Julieta, una amiga de ella, cómo fueron aquellos primeros encuentros que dieron inicio a su historia de amor.

Así se conocieron Valentino López y su novia Carola

La historia comenzó a tomar forma gracias a una conexión inesperada. “Todo empezó cuando Julieta empezó a hablar con el mejor amigo de Valentino”, relató la novia del joven futbolista, dando a entender que fue a raíz de un intento de cita doble que sus caminos se cruzaron.

Por su parte, Julieta agregó con humor cómo se dio esa coincidencia: “Yo empecé a hablar con este chico y nos íbamos a juntar, pero era muy tímido. Entonces, le dije que traiga a un amigo para que yo le presentara a una amiga. El chico me pidió varios perfiles de Instagram para que su amigo elija. El amigo era Valentino, y eligió a la más linda, a Carola”, contó entre risas.

Pero la química entre ellos no fue inmediata. Carola fue sincera al recordar aquellos primeros intercambios: “Al principio con Valentino nos llevábamos re mal, nos dejábamos de hablar, no nos bancábamos”, expresó sin rodeos. Su amiga Julieta coincidió con ese recuerdo: “De tanto pelear, Carola me dijo en un momento que no quería hablar más con él, que no quería saber más nada”.

Sin embargo, el destino —y sus amigos— parecían tener otros planes para ellos. Tiempo después, ambos volvieron a encontrarse para acompañar a Julieta y al mejor amigo de Valentino, quienes querían seguir viéndose. “Juli me obligó a mí a ir, y el mejor amigo de Valentino lo obligó a él”, explicó Caro.

Valentino López y su novia Carola.

Ese encuentro marcó un antes y un después. “Llega el día de la juntada y ahí ya se empezaron a hablar y llevarse bien”, recordó Julieta. Aunque Carola, entre risas, sumó: “Apenas llegamos nos odiamos. Yo le hacía chistes y él se ponía triste”.

Con complicidad, Valentino también compartió su versión de los hechos: “Yo me hablaba con otras chicas antes y por eso no le daba bola”. Pero Carola no tardó en retrucarle: “Yo no le daba bola y él se enojaba porque tardaba en contestar. ¿Te acordás cuando me dormí una siesta y te enojaste porque no contestaba?”.

Valentino López y su novia Carola.

El primer beso no fue casualidad, sino que tuvo un pequeño empujón de sus amigos. Mientras Julieta le escribía a Carola alentándola a besarlo, el mejor amigo de Valentino hacía lo mismo con él. “Desde ese día estábamos todos re enganchados: Juli y el mejor amigo de Valentino, y Valentino y yo”, recordó Caro con una sonrisa. A lo que Valentino, entre risas, sumó con picardía: “La enamoré, básicamente”.

El cierre perfecto de esta historia llegó cuando los cuatro decidieron oficializar sus relaciones el mismo día. “Nos juntábamos los cuatro y todo re bien, y después nos pusimos de novios los cuatro el mismo día”, contaron emocionados. El 1 de junio quedó marcado como una fecha especial para ambos pares.

Para cerrar la historia, Julieta, la amiga de Carola, compartió una anécdota digna de una comedia romántica juvenil: “Ese día Valu estaba en la casa de su tío y va Carola, y cuando va le pide ser novios pero le dice que no me diga nada a mí porque su mejor amigo me iba a preguntar lo mismo. Un rato después voy yo y va su amigo y ahí me dice a mí. Nos pusimos de novios los cuatro el mismo día”.

Así, Valentino López y Carola contaron con frescura y humor cómo nació su historia de amor. Hoy, después de más de un año juntos, se muestran inseparables en redes sociales, donde suelen compartir momentos junto a las hermanas del futbolista y a Wanda Nara, en un entorno de familia y complicidad.