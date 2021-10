Tras la polémica por los mensajes entre la China Suárez y Mauro Icardi, la lista de los supuestos hombres que pasaron por la vida de la China Suárez sigue saliendo a la luz. En este caso, uno de los implicados es Rodrigo de Paul.

La versión sobre este supuesto affaire comenzó a tomar más fuerza con el paso de las horas. El jugador de la Selección Argentina se encuentra viviendo en la capital española, lejos de su esposa Camila Homs, mientras juega para el Atlético de Madrid.

Vincularon a Rodrigo de Paul con la China Suárez

Sin embargo, el futbolista expresó que él no tiene nada que ver con la China Suárez, hasta aseguró que no la conoce.

“No la vi en mi vida, no sé quién dijo eso. Por Francesca que en la vida hablé, me comuniqué o algo. No la conozco, no nada”, aseguró el futbolista en diálogo con Fabio Azzaro.

Los memes sobre Rodrigo de Paul y la China Suárez

Como era de esperarse, la situación generó una ola de memes en las redes sociales, especialmente en Twitter, donde algunos señalaron la cantidad de nombres que han salido y otros hicieron referencia a “la Scaloneta”.

Los memes sobre la supuesta relación de Rodrigo de Paul con la China Suárez

