La China Suárez fue señalada como la tercera en discordia dentro de la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi. Al parecer, todo se habría revelado por un par de mensajes que salieron a la luz entre la actriz y el futbolista.

Poco ha sido lo que se conoció de las conversaciones que mantenía el deportiva y la China. Sin embargo, en las últimas horas se conoció sobre una posible serie de imágenes que la actriz le habría enviado al esposo de Wanda Nara.

La China Suárez es considerada la tercera en discordía en el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi. (Foto: Instagram)

Estas fotos serían de diferentes momentos de su vida diaria, su trabajo, además de su llegada a España. Pero, sin duda, no ha pasado desapercibido el hecho de si existen fotos subidas de tono dentro del álbum de ambos famosos.

Según contó Carmen Barbieri en su programa, parece que la respuesta es un “sí”. Esto señalaría la existencia de “sexting” entre Icardi y la China.

Además, la foto que más detallan es una en la que se ve a la China Suárez acostada sobre una cama y sin ropa.

La actriz habría enviado fotos subidas de tono.

“Yo recibí unas fotos de la China desnuda, divina ¡Qué cuerpo tiene esa mujer! Me llegó de un número que no tengo agendado, no sé quién me lo mandó y me dijeron ‘esta foto es una de las que vio Wanda’ que la China le había mandado a Icardi”, contó Barbieri.

China Suárez contra Ángel de Brito

En el medio del escándalo, Ángel de Brito leyó al aire de “Los Ángeles de la Mañana” la notificación que recibió por parte del escribano de la China Suárez.

“La China Suárez mandó requerimiento notarial y nos impone, básicamente, no hablar más del tema. Avisan que sino respetamos esto ella hace un juicio. Va a hablar todo el mundo igual, por más que no quiera que este programa hable. Estuvimos dos horas sin nombrarla y nos fue bárbaro igual, no nos va a cambiar la vida”, aseguró el conductor.

Luego agregó Yanina Latorre: “Es malo tu abogado, reina. ¿Tiene miedo que mostremos las fotitos desnuda? La dignidad se la afecta sola. ¿Se puede prohibir a alguien hablar de algo? Tiene pánico que mostremos las llamadas”.

Es que en el programa de Ángel de Brito también confirmaron las supuestas fotos que Carmen Barbieri había detallado en su programa. Pero sin nombrar a la actriz.