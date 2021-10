A través de su cuenta de Instagram, Wanda Nara dio varias señales sobre la supuesta “tercera en discordia” que llevó a su separación con Mauro Icardi. Desde que el sábado escribió “Otra familia más que te cargaste, zorra” y dejó de seguir a la China Suárez, todos apuntaron contra ella. Sin embargo, la mediática dejó de hablar del tema.

A través de su cuenta de Instagram, este lunes por la mañana se mostró muy relajada, tomando mate previo a hacer ejercicio.

Poco después, publicó una imagen con un vestido negro de brillos con amplio escote que se llevó todos los elogios.

Mauro Icardi no habló de la ruptura: al contrario, subió una foto con Wanda como si todo estuviera en orden. (Instagram)

Los famosos la llenaron de elogios, algo que también demuestra el fuerte apoyo que recibe en medio de la crisis que vive la empresaria. Esto ya había ocurrido en la publicación que hizo este domingo por el día de la madre, donde le dejaron muchos mensajes positivos.

Wanda Nara volvió a publicar una foto en su Instagram luego del escándalo.

Los comentarios de los famosos

Los mensajes no se hicieron esperar. Mica Tinelli fue una de las primeras en reaccionar: “Todas con vos. No me importa no representarte. Lo digo por la mayoría”, escribió.

Algo similar apuntó Barby Franco, que exclamó “Wanda te amo! Con vos” y sumó emojis de corazón.

Por su parte, Zaira Nara, visiblemente impactada por la polémica y quien ya le había dado su apoyo públicamente sumó: “Mi media naranja”.