La actualización del drama entre Wanda Nara y Mauro Icardi es minuto a minuto. Después de que durante este miércoles por la mañana pareciera que se calmaban las aguas y que la reconciliación estaba en puerta, durante la tarde la China Suárez publicó un descargo en sus redes en el que afirmaba que ella pensaba que la pareja estaba a punto de separarse y le echaba la culpa a Icardi.

Sin embargo, Wanda no se quedó callada y minutos después le respondió, también a través de sus historias en Instagram. “De mi familia me encargo yo. De las put*** la vida misma”, escribió la rubia junto a una serie de fotos de los últimos meses en las que se la puede ver posando junto a Icardi.

La historia de Wanda

La respuesta llegó poco después de que la China Suárez publicara una extensa carta en su cuenta de Instagram en la que asegura que ella no comenzó la historia con Icardi y que pensó que estaban pasando una crisis.

“Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática”, comenzó diciendo la China en sus historias de Instagram.

“He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones, la principal por miedo e inexperiencia. Por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos”, agregó.

Lo cierto es que Wanda niega esa versión y para demostrarlo subió el collage de fotos con su marido con imágenes que había publicado en sus redes durante los últimos meses.