Cuando parecía que el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi comenzaba a tomar las vías de la conciliación, la China Suárez rompió el silencio y publicó una carta en su cuenta de Instagram donde explica su versión de los hechos que la colocaron como la tercera en discordia.

//Mirá también: Mauro Icardi dejó de seguir a todos en Instagram y ahora solo sigue a Wanda Nara

“Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática”, comenzó diciendo la China en sus historias de Instagram.

“He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones, la principal por miedo e inexperiencia. Por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo”, agrega.

Y continúa: “Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos. Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer”.

Las historias de la China Suárez

Noticia en desarrollo...