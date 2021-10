En medio del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la empresaria le envió un audio de Whatsapp llorando a Yanina Latorre donde le reveló que está “viviendo un infierno”.

“Llora por las cosas que le llegan, periodistas que critican y dicen que ella le hace subir posteos a sus redes sociales. Realmente está quebrada”, comenzó a explicar Latorre.

“No quiere que suban posteos, no quiere que le hablen. Está con un amigo, que creo que es Kenny (Palacios). Ella me dijo ‘estoy viviendo un infierno, él me traicionó'”.

Además, dijo que Wanda conoce los chats que pueden trascender y que lo que circuló hasta ahora “no es nada”.

“El dolor de Wanda es que ella tenía vínculo con la China Suárez”, expresó. Luego, leyó un chat donde la actriz le decía a la esposa de Icardi que ‘su hija es la perfección, me morí de amor con las fotos, no podés tener hijos tan lindos’.

Latorre también dijo que Nara tiene audios de la exCasi Ángeles criticando a Pampita.

Noticia en desarrollo.