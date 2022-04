Wanda Nara viajó a Argentina para reencontrarse con sus amigos y familiares. En su estadia, aprovechó para hablar con el reconocido conductor de TV, Ángel de Brito, donde la modelo contó todo.

Empezó hablando de la famosa entrevista que le dio a Susana Giménez el año pasado. Si bien la empresaria confesó que estaba planeado desde antes que estallara el escándalo, dijo que ella pidió cambiar el formato porque no quería fingir felicidad luego de todo lo que había pasado.

Mauro Icardi y Wanda Nara posando juntos. Foto: Instagram

“Me parecía muy hipócrita hacer un especial y que me vean en un parque de diversiones, sin ser clara sobre la situación que se veía en la redes y en los programas”, explicó.

Wanda confesó que había un contrato firmado desde mucho antes y que propuso que se hiciera una nota para hablar cara a cara.

“Me pagaron una fortuna, pero tengo muchos hijos que mantener”, dijo entre risas.

¿Cómo sigue la relación de Wanda con Mauro Icardi?

Consultada por Angel de Brito sobre como vivió esos meses, la influencer dijo: “No hay nada más para hablar. Ya se habló todo: desde las cosas que eran reales, hasta las que no. Me cuesta caretearla. Algunas cosas estuvieron exageradas, pero en definitiva ya pasó”.

Y siguió: “Cuando te exponés, te matan. Hace muchos años que estoy en esto, estoy acostumbrada”.

El look Louis Vuitton de Wanda Nara Foto: Instagram/Wanda Na

Al conductor de TV y especialista en entretenimiento esa respuesta no le alcanzó y retrucó: “¿Se siguen pasando factura entre ustedes?”.

“Nadie le debe nada a nadie”, explicó Wanda. “Yo conozco a los personajes de esta historia y ya sé cómo se maneja cada uno”, finalizó.