Ayudemos a Jesús, un sanjuanino de 11 años con parálisis cerebral, que necesita una silla especial

Un nene sanjuanino de 11 años tiene parálisis cerebral severa y necesita tu ayuda. Creció y su silla especial le quedó chica. No puede realizar sus actividades y necesita una más grande para seguir mejorando su calidad de vida.

Se trata de Jesús Montaño quien por su discapacidad debió -junto a su familia- superar deferentes obstáculos con ayuda de profesionales. Con rehabilitación, natación y ahora con la ‘bocha’ como su nuevo deporte, busca mejorar día a día. Pero la silla en la que se traslada le quedó pequeña para su peso corporal y tamaño.

Jesús, de 11 años, necesita de tu ayuda. Foto: Redes Sociales

El nene de 11 años pesa 40 kilos y necesita obtener una que se adapte a sus actividades y tratamiento. Por eso, su mamá Rosa acude a la solidaridad de los sanjuaninos para una donación, ya sea para adquirir una o alquilarla.

La familia es de Iglesia y si bien hubo resistencia en hacer público este problema, “me dijeron: ‘hacela por el niño’”, confió la madre.

Y agregó: “No pido plata, lo que menos quiero es que la gente piense que uno quiere plata. Él depende de su silla de ruedas, no camina, él no habla, recién esta aprendido a dirigir la comida a la boca y tiene un retraso madurativo. Para él es un progreso muy importante poder realizar actividades”, confesó Rosa, quien dijo que actualmente el niño no sale de su casa porque “es imposible, él estaba yendo en la rehabilitación a natación pero con esa silla no se puede trasladar”.

La silla que necesita es específicamente postural conocida como Bingo evollution, cuyo costo ronda los $250.000. Para ayudar podés comunicarse con Rosa al 2645813935.