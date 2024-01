Una influencer española viralizó la historia de la Difunta Correa con un increíble relato

Lourdes Rodríguez es una influencer española de Tik Tok, especialista en el maquillaje artístico. Y con su técnica logra contar de manera increíble historias como la que hizo sobre la venerada Difunta Correa.

La publicación fue difundida por la red social Tik Tok el pasado martes y en poco tiempo logró una increíble repercusión, sobre todo, por sus devotos de nuestro país. Y logró superar las 600 mil reproducciones, más de 50 mil likes y casi mil comentarios.

“Poco a poco, la sed me iba debilitando. No tenía fuerzas para continuar. Estreché a mi hijo en mi pecho y me dejé caer en la cima de un pequeño cerro bajo la sombra de un algarrobo, donde finalmente fallecí”, dijo en un fragmento de la historia.

“Desde entonces, muchas personas comenzaron a peregrinar en mi tumba”, continuó.

Entre los miles de usuarios, no hubo quien le agradeciera a la española por tal homenaje y compartieron su posteo con mensajes como:

“Iincreíble que la historia de la Difunta haya llegado hasta vos! Saludos desde San Juan, Argentina!”, expuso una sanjuanina.

U otra que contó que “en todas las rutas argentinas vas a encontrar altares de la difunta correa dónde siempre se deja botellas de agua y cintas rojas. Esa agua que sus fieles le dejan a la Difunta le ha salvado la vida a muchas personas que se pierden y tienen sed”.

En tanto que desde Tierra del Fuego, expresaron: “Que lindo relato! gracias por haber contado la historia de nuestra querida ‘Deolinda Correa’ Saludos desde Tierra del Fuego. Argentina”.