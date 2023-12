Darío Barassi, furioso tras la polémica generada sobre “¿el hombre orina sentado o parado?’

El conductor y actor sanjuanino, Darío Barassi, quien es además el más exitoso influencer de la provincia, contó que se creó la polémica mientras grababa su programa “Ahora Caigo, que se emite por El trece: “¿El hombres, orina parado o sentado?” y plantó bandera. El enojo con un seguidor fue tremendo.

“Vengo a plantar bandera, porque estoy bastante harto”, exclamó Barassi en su última publicación en su cuenta de Instagram, que cuenta con 4,5 M de seguidores

“A vos cagón te lo digo y comentá acá abajo, levantando la mano. Porque ¡ahora resulta que soy el único pibe que orina sentado de vez en cuando!”, exclamó aclarando que ese “de vez en cuando” es “el 70 por ciento de las veces”, dijo luego.

“¿Cuál es el problema?”, preguntó furioso.

A modo de diálogo con sus seguidores sostuvo que le molesta mucho más “el que dice, ‘nooo, por ahí el primero de la mañana o de noche’. Ese cagoncito que no asume el placer y el disfrute de orinar sentado, y como que tantea, asoma la colita como diciendo ‘yo de vez en cuando’... Hacete cargo, hermano, de que probaste y te gustó”.

“Si sos de los que orinan parado, te felicito. Pero yo con vos no me meto, vos no te metás conmigo”, apuró.

Posteriormente afirmó que “la peor raza es el que se queda en el medio”.

Al finalizar dejó la consigna: “Y vos, ¿parado o sentado?”.