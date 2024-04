Darío Barassi volvió a ser internado y generó suma preocupación en sus fanáticos

Darío Barassi es uno de las personalidades más queridas en la industria del entretenimiento argentina. Por sus actuaciones y conducción en “¡Ahora caigo!” , el abogado ha generado sumo amor entre sus fanáticos. Es por ello que ha crecido la preocupación sobre su estado de salud.

Por qué Darío Barassi volvió a ser internado de urgencias

El actor de voz tuvo que ser nuevamente internado al hospital tras haber recibido el alta por su operación. Los motivos, de acuerdo con Barassi, se debieron a una reacción alérgica que sufrió en una de sus heridas.

Darío Barassi explicando en sus historias de Instagram por qué fue internado nuevamente. Foto: @dariobarassi

“¿A dónde volvió el gordito? La herida de la cirugía estaba haciendo una reacción alérgica, y como tuve fiebre no se dudó, a darle antibiótico endovenoso al gordi”; explicó Darío Barassi desde su cuenta de Instagram.

Ahora bien, para brindar calma a sus seguidores, el artista expresó que iba a poder con sus complicaciones de salud. Desde este ámbito, aseguró que estaría nuevamente radiante y saludable en poco tiempo.

Darío Barassi tras no poder hablar por 20 días. Gentileza Instagram.

“Gracias por preguntar . Estamos bien y estaremos radiantes en breve. Paciencia”, expresó el comediante sobre su nuevo obstáculo.

Respecto a sus familiares y colegas, Darío Barassi no quiso pasar la oportunidad para agradecerles por los cuidados. En este aspecto, agradeció a su equipo de trabajo por ayudarlo a programar sus tiempos y a su esposa e hijas por el apoyo que ha recibido.

“Gracias mil @eltrecetv y @boxgishtv por ayudarme a encuadrar los espacios y tiempos para este procedimiento (...) Gracias a la reina de mi vida, con la que etoy jugando al dígalo con mímica hace 48 horas y nunca fue su fuerte (...) Y por último, puse unas fotos de mis chinas, que son el motor de mi vida (...) No entienden por qué no les contesto o por qué no las alzo upa, pero no juzgan, dan amor”; expresó el comediante en sus redes sociales.

Qué operación le realizaron a Darío Barassi

Finalmente, el actor tuvo que ser operado para extraer un pólipo en las cuerdas vocales. Asimismo, le sacaron una hernia en el ombligo.

“Obligado a parar. Que el cuerpo habla, que hay que frenar. Que el año pasado fue muy duro, que vas a estar bien, que paciencia, que aprovecha el silencio. Respiro”, destaco Darío Barassi en sus redes sociales sobre su operación.