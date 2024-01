Darío Barassi compartió una romántica dedicatoria en el cumpleaños de su esposa, pero la eliminó inesperadamente

El amor entre Darío Barassi y su esposa, Lucia Gómez Centurión, es sin fronteras. El conductor comparte abiertamente su gran cariño a través de las redes sociales y hoy no iba a ser la excepción. En el día del cumpleaños de su mujer, el humorista subió una foto de ella con un hermoso mensaje, pero después de unos minutos la borró sin dar explicaciones.

El hermoso mensaje de amor de Darío Barassi a su esposa

“Feliz cumpleaños a ella. El amor de mi vida. Venimos de un año duro, terrible, tormentoso y triste. Obvio que pasaron buenas cosas también, algo de luz siempre hay, pero fue complejo. Muy complejo. Yo en una, ella en otra. Haciendo cada uno malabares para poder con todo. Y pudimos. Ella siempre puede. Nosotros siempre podemos. Es que juntos somos invencibles”, comenzó la declaración.

La conmovedora declaración de Darío Barassi a su esposa. Foto: Redes sociales

“Mi cabeza, mi cuerpo y mi alma estaban muy ocupados del universo de mi vieja, que hoy también cumpliría años. Y estaba bien que fuera así. Ella entendió, respetó, banco y apoyo. A mí nada me calmaba, y ella probaba, buscaba, intentaba. Si eso no es amor, la verdad que no se que es”, indicó el conductor quien perdió a su madre el año pasado tras haber luchado contra el cáncer de páncreas.

Y continuó diciendo: “Por mil motivos este cumple es especial. Son tus 40, necesitamos soltar y que se aleje el año que pasamos, es el primer año que no lo compartís con mi vieja desde que estamos juntos. Pero también es especial porque la familia que armamos es espectacular, nuestras hijas lo son todo, nuestra pareja pasó una dura y sigue en pie latiendo y batallando. Gorda te mereces todo”.

“No estoy en mi mejor versión, y sé que te mereces más de mí, ya volveré. Pero quiero que sepas que vos haces que mi cuerpo vibre, se active, sos motor, tu plenitud y felicidad es la mía, es mi norte”, añadió el humorista.

“Feliz cumpleaños María Lucía. Te amo desde y para siempre. Es con vos o no es. Que lindo volver que reír juntos, tomar un vino, criticar al mundo y volver a conectar, cada vez q pasa me recuerdo los mil motivos de porque estamos juntos. SOS la mujer de mi vida”.

Y finalizó: “Acá estoy Nani. Golpeado pero entero. En proceso. Gracias por tanto. Festeja fuerte que sobran motivos gorda. Madre, mujer, profesional y persona del carajo. Has logrado tanto en esta vida, 40 años de construcción y proceso te trajeron hasta acá. Sentite orgullosa mujer poderosa. Te amo y admiro. Feliz cumpleaños a mi nani. Te amo con locura”.